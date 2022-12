L'entreprise indienne Marion Biotech arrête la production de sirop lié aux décès survenus en Ouzbékistan - ANI citant un responsable juridique

"Nous regrettons ces décès, le gouvernement mène une enquête. Nous prendrons des mesures conformément au rapport", a déclaré Hasan Harris, représentant légal de Marion Biotech.

Le ministère de la santé de l'Ouzbékistan a déclaré mercredi qu'au moins 18 enfants du pays sont morts après avoir consommé du sirop Doc-1 Max, fabriqué par le fabricant de médicaments indien.

Le sirop contenait une substance toxique, l'éthylène glycol, et a été administré à des doses supérieures à la dose standard pour les enfants soit par leurs parents, qui l'ont pris pour un remède contre le rhume, soit sur les conseils des pharmaciens, a déclaré le ministère ouzbek.

Sept employés ont été licenciés par le ministère ouzbek à la suite d'une enquête sur cette affaire, et des "mesures disciplinaires" ont été prises à l'encontre de certains spécialistes. Les comprimés et sirops Doc-1 Max ont également été retirés de toutes les pharmacies, a ajouté le ministère.

L'incident suit de près un autre incident similaire en Gambie, où le décès d'au moins 70 enfants avait été lié à des sirops contre la toux et le rhume fabriqués par la société Maiden Pharmaceuticals Ltd, basée à New Delhi. Le gouvernement indien ainsi que l'entreprise ont toutefois démenti ces allégations depuis.

L'Inde est connue comme la "pharmacie du monde" et a doublé ses exportations de produits pharmaceutiques au cours de la dernière décennie, atteignant 24,5 milliards de dollars au cours de la dernière année fiscale.