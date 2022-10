L'entreprise indienne Reliance cherche à répéter le succès de ses téléphones avec un ordinateur portable à 184 $ - sources

Reliance Jio va bientôt lancer un ordinateur portable à seulement 15 000 roupies (184 $) - l'un des moins chers proposés en Inde, dans le but de reproduire le succès de son téléphone à bas prix, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de la question.

Reliance, le groupe du milliardaire indien Mukesh Ambani, est connu pour perturber les entreprises en proposant des offres à prix cassés. Jio, son unité de télécommunications, a été crédité d'avoir bouleversé le deuxième marché mondial de la téléphonie mobile avec des forfaits de données 4G bon marché. Jio a bouleversé le deuxième marché mondial de la téléphonie mobile en proposant des plans de données 4G bon marché et des services vocaux gratuits en 2016. L'année dernière, elle a poursuivi dans cette voie avec son JioPhone 4G qui coûte 81 $.

L'ordinateur portable, qui sera appelé JioBook et qui sera intégré à une carte sim 4G, sera disponible pour les clients tels que les écoles et les instituts gouvernementaux à partir de ce mois-ci, tandis qu'un lancement grand public est prévu dans les trois prochains mois, ont indiqué les sources. Comme pour le JioPhone, une version compatible avec la 5G devrait suivre.

"Ce sera aussi important que le JioPhone", a déclaré l'une des sources à Reuters.

Les sources ont refusé d'être identifiées car les plans de lancement n'ont pas été rendus publics. Jio, le plus grand opérateur de télécommunications de l'Inde avec plus de 420 millions de clients, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le JioPhone a été le smartphone de moins de 100 $ le plus vendu en Inde, représentant un cinquième de ce segment de marché au cours des trois derniers trimestres, selon Counterpoint Research. Le segment représente 9 % des ventes de smartphones du pays.

Le JioBook fonctionnera sur le système d'exploitation JioOS, ont indiqué les sources, ajoutant que certaines des applications de Microsoft seront également disponibles. Il utilisera des puces Qualcomm basées sur la technologie d'Arm Ltd, ont-elles ajouté.

L'ordinateur portable sera en concurrence avec un nombre limité de propositions dans cette gamme de prix de la part d'Acer, Lenovo et de la société indienne Lava.

Mais il pourrait rencontrer une certaine résistance dans un pays où les ordinateurs portables fonctionnant sous Microsoft Windows dominent.

"Les défis pour l'adoption seront la sensibilisation de l'utilisateur... De plus, un système d'exploitation non-Windows est aussi une déception", a déclaré Tarun Pathak, analyste chez Counterpoint.

Actuellement, HP et Dell dominent les ventes d'ordinateurs portables en Inde - un marché de 14 millions d'unités vendues annuellement qui pourrait encore augmenter de 15% avec l'ajout du JioBook, estime Pathak.

Le JioBook sera produit localement par le fabricant sous contrat Flex, Jio visant à vendre des "centaines de milliers" d'unités d'ici mars, a déclaré l'une des sources.

Jio, qui présente également l'ordinateur portable comme une alternative aux tablettes pour les employés d'entreprise qui ne sont pas au bureau, a levé environ 22 milliards de dollars auprès d'investisseurs mondiaux tels que KKR & Co Inc et Silver Lake en 2020. (Reportage de Munsif Vengattil à New Delhi ; Reportage supplémentaire d'Aditya Kalra ; Édition de Kirsten Donovan et Edwina Gibbs)