L'entreprise indonésienne Bumi Resources vise une production de charbon de 80 millions de tonnes en 2023

La société a estimé la production de charbon de 2022 à 70-76 millions de tonnes, soit moins que les 78,8 millions de tonnes produites l'année dernière. La production de charbon au cours des neuf premiers mois de cette année a été inférieure de 8,67 % à la même période de l'année dernière en raison de fortes pluies.

La société a proposé au ministère de l'énergie un plan de travail pour 2023 afin de produire environ 80 millions de tonnes de charbon, a déclaré le directeur de Bumi Resources, Sri Dharmayanti, lors d'un briefing en ligne.

"Bien que les orientations officielles n'aient pas été finalisées pour l'année prochaine, nous pensons qu'il peut s'agir d'un objectif interne allant jusqu'à 85 millions de tonnes", a déclaré le directeur de Bumi Resources, Dileep Srivastava, lors du même briefing.

M. Srivastava a déclaré que les fortes pluies de cette année ont provoqué une baisse d'environ 10 % de la production de Bumi, entraînant une perte de revenus d'environ 1 milliard de dollars.

"Si la pluie est gérable en 2023, nous devrions obtenir un volume plus élevé et rajouter le milliard de dollars de revenus que nous avons sacrifié à cause de la pluie cette année", a déclaré Srivastava.