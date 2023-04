La société pétrolière publique indonésienne PT Pertamina prévoit de dépenser près de 2 milliards de dollars jusqu'en 2026 pour améliorer la sécurité de ses installations, ont déclaré les dirigeants mardi, alors que les parlementaires ont interrogé les responsables sur leur réponse à une série d'incendies et d'explosions.

Le mois dernier, un incendie dans le terminal de carburant de Pertamina au nord de Jakarta a tué plus de 30 personnes après que le feu se soit propagé à un quartier voisin densément peuplé.

Cet incendie meurtrier fait suite à plusieurs incidents survenus ces dernières années dans les raffineries de Pertamina, le dernier en date ayant eu lieu le week-end dernier, lorsqu'une explosion à la raffinerie Dumai de la société a blessé neuf travailleurs.

La commission parlementaire de l'énergie a demandé un "audit complet" des actifs de Pertamina après ces incidents.

Pertamina avait lancé un audit de sécurité pour ses raffineries en 2021 après un incendie dans sa raffinerie de Balongan et la société a depuis commencé à mettre en œuvre des améliorations dans ses raffineries, a déclaré le directeur général Nicke Widyawati aux parlementaires lors d'une audition.

Taufik Adityawarman, directeur général de la filiale de raffinage Kilang Pertamina Internasinal, a déclaré lors de la même audition que Pertamina dépensait 980 millions de dollars en 2022 et 2023 pour résoudre les problèmes constatés lors de l'audit, notamment pour installer des équipements de protection contre la foudre et pour former les travailleurs.

Jusqu'en 2026, Pertamina prévoit de dépenser près de 2 milliards de dollars au total pour améliorer la sécurité, la fiabilité de la raffinerie et la maintenance, a-t-il déclaré.

Les dirigeants présents à l'audition de mardi n'ont pas divulgué les plans d'amélioration de la sécurité pour d'autres installations telles que les terminaux de carburant.

Entre-temps, Pertamina procède actuellement à des réparations dans sa raffinerie de Dumai et les opérations devraient reprendre à plein régime d'ici le 15 avril, à la suite de l'explosion qui s'est produite samedi en fin de journée.

La cause de l'incident de Dumai fait toujours l'objet d'une enquête, a déclaré M. Taufik.

Pertamina veillera à ce que l'approvisionnement en carburant soit décroché malgré les incidents, en particulier à l'approche des fêtes de l'Aïd al-Fitr à la fin du mois, lorsque des dizaines de millions d'Indonésiens devraient se rendre dans leurs villes natales.

"Nous augmenterons la production dans d'autres raffineries pour décrocher l'approvisionnement en carburant [...]. Nous n'avons pas l'intention d'augmenter les importations pour compenser la baisse de production de Dumai", a déclaré M. Taufik.