L'entreprise italienne Neopharmed est évaluée à 1,4-1,5 milliard d'euros dans le cadre de l'opération NB Renaissance-Ardian - sources

NB Renaissance, qui a fait ses preuves dans le secteur pharmaceutique italien en ayant investi dans le passé dans AlfaSigma, basé à Bologne, a remporté un concours de beauté pour s'associer aux actionnaires initiaux d'Ardian et de Neopharmed, la famille Del Bono.

NB Renaissance a été conseillé par JPMorgan.

Un véhicule détenu à parts égales par Ardian et NB Renaissance détiendra une participation majoritaire dans Neopharmed, tandis qu'Alessandro Del Bono et la holding de la famille, Mediolanum Farmaceutici, conserveront une participation dans le groupe.

Au cours des quatre dernières années, Ardian a aidé Neopharmed à réaliser six opérations de fusion et d'acquisition et à faire passer ses revenus à 250 millions d'euros.

Elle va maintenant vendre sa participation au véhicule et réinvestir par le biais de son dernier fonds de rachat pour acquérir elle-même la moitié du véhicule.

Neopharmed Gentili contrôle l'un des plus grands réseaux de représentants pharmaceutiques en Italie et se spécialise dans les thérapies cardiovasculaires et neurologiques.(1 $ = 0,9955 euros)