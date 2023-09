La société japonaise Mitsui a déclaré samedi qu'elle s'engageait à respecter les restrictions imposées par les nouvelles sanctions américaines liées au projet russe de gaz naturel liquéfié Arctic LNG 2, dans lequel elle détient une participation.

"Nous sommes au courant des nouvelles sanctions américaines et nous restons déterminés à respecter les sanctions internationales", a déclaré Mitsui à Reuters dans des commentaires envoyés par courriel, ajoutant qu'il était en contact avec ses partenaires de projet, le gouvernement japonais et d'autres parties "pour discuter des prochaines étapes".

Les sanctions ne s'appliquent pas au projet lui-même ni à ses actionnaires.

Toutefois, une source du gouvernement japonais a déclaré qu'elles pourraient compliquer la manière dont Mitsui et un autre actionnaire japonais, JOGMEC, soutiennent le projet et pourraient également retarder la production d'Arctic LNG 2.

Elles s'appliquent à un certain nombre de sociétés russes et à une société des Émirats arabes unis fournissant des services d'architecture, de construction et d'ingénierie.

Elles s'appliquent également à une entreprise russe de construction navale qui exploitera deux unités flottantes de stockage de GNL pour les transbordements de GNL arctique via la route maritime du Nord, ainsi qu'à deux navires de stockage destinés à opérer sur cette route.

Le projet Arctic LNG 2 dans l'Arctique russe est exploité par la société russe Novatek, tandis que Mitsui et la société japonaise JOGMEC détiennent une participation combinée de 10 %.

JOGMEC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau samedi. Novatek n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Novatek prévoit de lancer le premier train de production du projet Arctic LNG 2 vers la fin de l'année. Mitsui et JOGMEC devraient recevoir ensemble 2 millions de tonnes de GNL par an.

L'usine de GNL de Yamal, située à proximité, est entrée en service en 2017.

Le projet Arctic LNG 2 est conçu pour exploiter trois lignes de production avec une capacité de production annuelle de 19,8 millions de tonnes.

Le Japon a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie - que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale" - mais conserve des participations dans un certain nombre de grands projets de combustibles fossiles en Russie pour des raisons de sécurité énergétique. Le pays importe la quasi-totalité de son énergie.