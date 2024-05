Pakistan State Oil, le plus grand négociant en pétrole du pays, a déclaré qu'il était en pourparlers avec le gouvernement sur un plan visant à acquérir des participations dans des entreprises énergétiques du secteur public et à compenser la dette croissante dont il est redevable auprès d'entreprises telles que la compagnie aérienne nationale.

Le Fonds monétaire international, avec lequel Islamabad a entamé ce mois-ci des pourparlers en vue d'un nouvel accord de prêt à long terme, s'est fixé pour objectif de mettre un terme à l'accumulation de dettes non résolues dans le secteur pakistanais de l'électricité et, à terme, de les régler.

"Tout se fera par le biais d'un appel d'offres concurrentiel et nous y participerons. Si nous gagnons, les enjeux seront compensés par (les créances de PSO)", a déclaré Syed Muhammad Taha, directeur général et chef de l'exécutif de PSO, une entreprise soutenue par l'État.

"C'est notre proposition et elle est à l'étude, nous travaillons donc avec le gouvernement", a déclaré M. Taha lors d'une interview accordée mercredi à Reuters, qui a été le premier à faire état de ce projet.

Le gouvernement pakistanais, avec une participation d'environ 25 %, est le principal actionnaire de PSO, le reste étant détenu par des actionnaires privés.

Les représentants du gouvernement, y compris le ministre du pétrole et le ministre de l'information, n'ont pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Selon le FMI, la dette circulaire totale des secteurs pakistanais de l'électricité et du gaz s'élevait à 4,6 trillions de roupies (17 milliards de dollars), soit environ 5 % du PIB en juin 2023.

La dette circulaire est une forme de dette publique qui découle en partie du non-paiement des sommes dues tout au long de la chaîne du secteur de l'électricité, en commençant par les consommateurs et en passant par les sociétés de distribution, qui sont redevables aux centrales électriques, lesquelles doivent ensuite payer le fournisseur de carburant PSO.

Le gouvernement est soit le principal actionnaire, soit le propriétaire à part entière de la plupart de ces entreprises, ce qui rend difficile le règlement de la dette alors que le resserrement budgétaire le met à court de liquidités.

Parmi les autres mesures demandées par le FMI, le Pakistan a augmenté les prix de l'énergie pour mettre fin à l'accumulation de la dette. Mais le montant accumulé doit encore être résolu.

M. Taha a déclaré que les réformes du FMI ont aidé le secteur en renforçant la capacité de paiement des créanciers, qui continuera à s'améliorer.

L'ensemble des créances de PSO sur les agences gouvernementales et les organismes autonomes s'élevait à 499 milliards de roupies (1,8 milliard de dollars), la part la plus importante étant due par le fournisseur de gaz Sui Northern Gas, dont l'actionnaire principal est le gouvernement.

Le rapport annuel de PSO de l'année dernière indiquait que la crise de la dette était un problème sérieux pour l'entreprise.

M. Taha a déclaré que PSO avait initialement émis l'idée d'acquérir des participations ou la propriété complète d'actifs tels que les centrales électriques de Nandipur, dans le nord de la province du Punjab, et de Guddu, dans le sud de la province du Sindh, ainsi que l'entité holding détenue par le gouvernement pour les sociétés de production d'électricité.

Il a également discuté de prises de participation dans des entreprises rentables du secteur public telles que Oil and Gas Development Co, a-t-il ajouté.

ACCORD AVEC PIA

M. Taha a indiqué que la PSO faisait également partie du cadre plus large de règlement de la privatisation de Pakistan International Airlines, qui pourrait inclure un "échange d'actifs propres" et une participation dans les actifs non essentiels de la compagnie aérienne, tels que les biens immobiliers.

Dans le cadre des réformes du secteur public demandées par le FMI, le gouvernement met en vente une participation allant de 51 % à 100 % dans la compagnie aérienne PIA, criblée de dettes.

En mars, les médias ont déclaré que le principal dû par PIA à PSO pour la fourniture de carburant s'élevait à environ 15,8 milliards de roupies (57 millions de dollars).

M. Taha a ajouté qu'il s'attendait à une croissance modeste de la demande de produits pétroliers à mesure que l'économie s'ouvrirait, grâce à la baisse des taux d'intérêt et à l'augmentation du revenu disponible.

À mesure que les conditions économiques s'améliorent, PSO travaille avec de grands investisseurs stratégiques de Chine et du Moyen-Orient pour moderniser et agrandir sa raffinerie, Pakistan Refinery Ltd.

PSO dispose d'un réseau de 3 528 points de vente au détail, de 19 dépôts, de 14 installations de ravitaillement dans les aéroports, d'opérations dans deux ports maritimes et de la plus grande capacité de stockage du Pakistan, soit 1,14 million de tonnes. (1 $ = 278,4200 roupies pakistanaises) (Reportage d'Ariba Shahid à Karachi)