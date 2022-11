L'entreprise russe d'e-scooters Whoosh envisage une introduction en bourse.

Au moins 10 entreprises, allant des produits de base aux secteurs de la finance et de la vente au détail, cherchaient à entrer en bourse en 2022, selon des conseillers et des banquiers à la fin de l'année dernière, mais le marché russe des introductions en bourse est au point mort depuis que Moscou a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine en février.

La société n'a pas révélé le montant qu'elle cherchait à lever par le biais de l'introduction en bourse, mais a déclaré qu'elle utiliserait le capital pour étendre sa flotte de scooters électriques, entrer dans de nouvelles régions et renforcer sa position sur le marché. Les actionnaires existants vendraient également une partie de leur participation dans le cadre de l'introduction en bourse, a indiqué la société dans un communiqué.

Whoosh - la plus grande société russe de scooters électriques - a déclaré des revenus de 6,3 milliards de roubles au cours des neuf premiers mois de 2022, soit une hausse de 70 % par rapport à la même période en 2021, et a déclaré un bénéfice de 1,6 milliard, en baisse de 10 %. Elle a enregistré un total de 46,6 millions de trajets individuels sur ses e-scooters au cours de la période - plus du double du niveau de l'année dernière - et a déclaré être active dans 40 villes.