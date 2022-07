L'entreprise sud-africaine Amplats enregistre une baisse de 43 % de son bénéfice semestriel.

Le bénéfice net par action (BNPA) d'Amplats - la principale mesure des bénéfices en Afrique du Sud - est tombé à 101,4 rands (6,02 $) pour le semestre qui s'est terminé le 30 juin, contre 176,47 rands un an plus tôt.

Le directeur général d'Amplats, Natascha Viljoen, a déclaré que les pressions inflationnistes et le resserrement de la politique monétaire continueraient à avoir un impact sur l'industrie minière.

Amplats a maintenu ses prévisions de coût unitaire de production pour 2022, entre 14 000 et 15 000 rands par once de platine, sur la base d'un prix du pétrole d'environ 100 dollars le baril. Cela représenterait une augmentation des coûts en glissement annuel comprise entre 9,1 % et 16,9 %.

Les prévisions de dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année ont été réduites à 16 milliards et 17,5 milliards de rands.

Les prix des platinoïdes sont descendus des sommets historiques atteints au début de l'année 2021, alors que l'économie mondiale se remettait des perturbations liées à la pandémie, mais Amplats a déclaré que le prix du panier au premier semestre 2022 est le deuxième prix moyen le plus élevé jamais enregistré, ce qui montre la solidité des fondamentaux du marché sous-jacent malgré la volatilité des prix.

Amplats, le plus grand producteur mondial de platine, a terminé 2020 avec un arriéré d'environ un million d'onces de platine alors qu'il reconstruisait et remettait en service son usine de conversion. La majeure partie de ce stock a été affinée et vendue en 2021, ce qui a entraîné des ventes et des bénéfices supérieurs à la normale.

La société a déclaré un dividende intérimaire de 81 rands par action, contre 175 rands par action l'année dernière.

(1 $ = 16,8452 rands)