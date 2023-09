Quatre des 15 centrales électriques au charbon de l'entreprise publique sud-africaine Eskom ne respectent pas les réglementations gouvernementales en matière d'émissions, car elle pousse ses installations vieillissantes à leurs limites, selon une analyse des données de l'entreprise réalisée par Reuters et confirmée par des responsables d'Eskom.

L'économie la plus développée d'Afrique est confrontée à la pire crise de l'électricité qu'elle ait jamais connue, avec une pénurie persistante d'électricité qui a nécessité des coupures de courant quotidiennes et programmées - appelées localement "délestages" - pouvant durer jusqu'à 10 heures au cours des 18 derniers mois.

Deux hauts fonctionnaires d'Eskom et le ministre de l'électricité Kgosientsho Ramokgopa ont déclaré à Reuters qu'ils étaient au courant des infractions, qui ont contribué l'année dernière à inverser une tendance à la baisse des émissions de particules, principalement des cendres et de la suie, qui s'était amorcée il y a quatre décennies.

Toutefois, ils ont déclaré que la mise en conformité des centrales prendrait du temps et pourrait compromettre les efforts déployés pour remédier à la pénurie d'électricité. Dans l'intervalle, l'Afrique du Sud se trouve donc confrontée à un choix entre le maintien de l'éclairage et la protection de la santé de ses citoyens.

Le ministère de l'environnement n'a pas répondu aux questions de l'agence Reuters concernant les infractions en matière d'émissions.

"Nous avons un système contraignant. Il n'y a pas assez d'espace pour la maintenance et il faut parfois faire un compromis", a déclaré Deidre Herbst, responsable de l'environnement à Eskom, à propos des violations des normes d'émission.

Bien qu'environ 80 % de l'électricité sud-africaine soit produite à partir de charbon, Eskom a réussi à réduire les émissions de particules de 75 % grâce à un programme de modernisation des centrales lancé dans les années 1980, a déclaré Mme Herbst.

Mais comme les coupures d'électricité devraient amputer la croissance économique de deux points de pourcentage cette année, Eskom doit faire fonctionner les centrales plus intensément et retarder les mises à niveau pour continuer à produire de l'électricité.

À l'échelle de l'entreprise, les émissions de particules d'Eskom ont atteint l'année dernière leurs pires niveaux depuis le début des années 1990, selon une présentation interne d'Eskom examinée par Reuters.

"Nous avons vraiment eu des difficultés ces deux dernières années", a déclaré M. Herbst, qui a reconnu que les centrales électriques avaient dépassé les limites d'émissions au cours des six à douze derniers mois.

Sur les quatre centrales en infraction - Matimba, Matla, Kendal, Kriel - deux émettaient plus du double de la limite autorisée pour les particules en février, le mois le plus récent pour lequel les données d'Eskom sont disponibles.

La centrale électrique de Kendal, vieille de 35 ans, émettait en moyenne entre 10 et 30 fois la limite autorisée, selon les données d'Eskom datant de janvier.

"C'est un risque pour la santé", a déclaré Lauri Myllyvirta, analyste principal au Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur, une organisation de recherche environnementale basée en Finlande.

Myllyvirta, qui étudie l'impact environnemental d'Eskom depuis près de dix ans, a déclaré que les seuils d'émission de l'Afrique du Sud sont nettement moins stricts que ceux de la plupart des pays développés.

"Ces centrales ont un impact très important sur la qualité de l'air et la santé, même lorsqu'elles respectent les normes d'émission. Mais ces infractions ne font qu'aggraver la situation", a-t-il déclaré.

LES PAUVRES SONT LES PLUS DUREMENT TOUCHÉS

Trois des quatre installations sont situées dans la ceinture houillère de la province de Mpumalanga, l'une des régions les plus pauvres d'Afrique du Sud, où près de la moitié de la main-d'œuvre est au chômage.

Une étude gouvernementale non publiée, examinée par Reuters en 2021, a révélé que plus de 5 000 personnes y mouraient chaque année en raison de l'incapacité du gouvernement à appliquer pleinement ses propres normes en matière de qualité de l'air.

Thomas Mnguni, militant de la communauté de Mpumalanga auprès de l'organisation environnementale à but non lucratif GroundWork, a déclaré que les communautés pauvres vivant à proximité des usines d'Eskom et des mines de charbon étaient les plus durement touchées.

"Nous n'accepterons pas l'idée que, grâce au délestage, Eskom peut polluer autant qu'elle le souhaite", a-t-il déclaré.

Le ministère de l'environnement peut poursuivre Eskom en justice pour violation des normes d'émission afin de l'obliger à se conformer à la réglementation ou de mettre fin à ses activités. Mais la procédure peut prendre des années.

Le gouvernement a déjà engagé des poursuites pénales contre la centrale de Kendal pour avoir enfreint les normes entre 2015 et 2017. Mais la première audience dans cette affaire ne devrait avoir lieu qu'en novembre.

Les quatre centrales qui ne respectent pas les limites d'émissions représentent environ 10 000 mégawatts de production d'électricité, soit plus d'un tiers de la capacité électrique totale disponible d'Eskom.

M. Herbst, de l'Eskom, a déclaré que les installations de Kriel et de Matimba pourraient être mises en conformité avec la réglementation assez rapidement, mais que Kendal représentait un plus grand défi.

Bheki Nxumalo, directeur de la production d'Eskom, a déclaré à Reuters que la société comprenait la nécessité de réparer en priorité les centrales les plus polluantes.

Il a précisé que l'une des unités de production de Kendal était déjà hors service, Eskom procédant à la modernisation et à la maintenance de ses six unités une par une.

"C'est la raison pour laquelle nos pannes sont si longues aujourd'hui", a-t-il déclaré. "Dans les deux prochaines années, la plupart des centrales seront dans les limites.