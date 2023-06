La compagnie minière sud-africaine Exxaro Resources a déclaré mardi qu'elle s'attendait à ce que sa production et ses ventes diminuent au cours du premier semestre de l'année en raison de la baisse de la demande intérieure, tandis que les problèmes logistiques persistants des chemins de fer continuent d'entraver les exportations.

Dans une mise à jour, Exxaro a déclaré que ses volumes de production et de vente de charbon pour les six mois se terminant le 30 juin devraient diminuer de 4 % et de 7 %, respectivement.

Les ventes à l'exportation devraient diminuer de 6 %, car l'opérateur public de transport ferroviaire de marchandises Transnet continue de lutter pour acheminer les minerais vers les ports en raison de la pénurie de locomotives, ainsi que du vol de câbles et du vandalisme des infrastructures.

Les prix du charbon thermique se sont éloignés des records atteints en 2022, lorsque la forte demande européenne a dopé les bénéfices des mineurs de charbon après l'interdiction du charbon russe suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

En effet, les services publics européens disposent d'importants stocks de charbon et de gaz après que l'hiver dernier s'est avéré plus doux que prévu, tandis que la disponibilité des énergies renouvelables a augmenté. En conséquence, la demande s'est refroidie et les entreprises charbonnières s'attendent à des baisses significatives de leurs bénéfices.

"Le sentiment baissier du marché au cours du premier semestre se caractérise par des baisses de prix, dues à des stocks de gaz et de charbon suffisants en Europe, exacerbées par des températures hivernales plus chaudes que d'habitude, une forte performance des énergies renouvelables et des prix du gaz matériellement plus bas", a déclaré Exxaro.

Le mineur a déclaré que le prix à l'exportation du charbon était en moyenne de 127 $ par tonne métrique au cours du premier semestre 2023, soit moins de la moitié du prix moyen à l'exportation de 265 $ par tonne métrique enregistré au cours de la même période l'année dernière.