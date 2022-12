L'entreprise sud-africaine SPAR demande un avis juridique sur les allégations de prêt

Les journaux locaux en ligne Business Day, News24 et le magazine d'information Financial Mail ont fait état de diverses allégations de fraude, de prêts fictifs et de préjugés raciaux portées par des détaillants indépendants qui utilisent la marque SPAR.

SPAR a nié que les allégations financières étaient symptomatiques d'une comptabilité "douteuse" ou qu'elle pratiquait une discrimination à l'encontre de certains de ses détaillants en fonction de la race ou de l'emplacement du magasin.

Les rapports des médias ont également soulevé des questions sur l'indépendance du président non exécutif Graham O'Connor.

"M. Graham O'Connor ... estime qu'il est dans le meilleur intérêt de la société de se retirer de son rôle de président du conseil d'administration afin de permettre au conseil de se concentrer sur les allégations actuelles auxquelles la société est confrontée", a déclaré SPAR.

Andrew Waller, actuellement administrateur principal indépendant chez SPAR, deviendra président par intérim jusqu'à ce qu'un remplaçant permanent soit trouvé, a-t-il ajouté.

L'une des allégations rapportées par Business Day concerne la vente par SPAR d'un de ses magasins appartenant à l'entreprise pour une valeur comptable d'un peu moins de 11 millions de rands (633 700 $) à un groupe de détaillants indépendants, à qui SPAR a avancé le prêt pour acheter et rénover le magasin en 2018.

Citant un rapport réalisé au nom du conseil d'administration de SPAR par un cabinet d'avocats, le média a déclaré que les détaillants n'ont payé que 8 millions de rands, l'arrangement signifiant que "SPAR n'aurait pas à enregistrer la différence entre le paiement inférieur et la valeur comptable supérieure du magasin comme une radiation dans ses livres."

SPAR a déclaré dans un communiqué : "Le conseil d'administration prend les allégations de prêts fictifs et frauduleux extrêmement au sérieux et demande un avis juridique à ce sujet. SPAR souhaite assurer aux actionnaires qu'il s'agissait d'un cas isolé et que ce n'est ni la politique ni la pratique comptable de SPAR."

(1 $ = 17,3582 rands)