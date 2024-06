La société de jeux sud-coréenne Shift Up est prête à fixer le prix de son introduction en bourse au niveau le plus élevé de sa fourchette de prix et à lever 313 millions de dollars, selon une source ayant une connaissance directe du dossier.

La source n'a pas souhaité être identifiée car il s'agit d'informations confidentielles.

Contacté par Reuters, Shift Up n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. (Reportage de Scott Murdoch à Sydney et de Joyce Lee à Séoul ; rédaction de Christian Schmollinger)