H2 Green Steel a levé des fonds propres d'environ 1,5 milliard d'euros (1,6 milliard de dollars) pour construire une usine phare dans la ville de Boden, dans le nord du pays, a déclaré jeudi l'entreprise sidérurgique suédoise, conformément aux plans présentés en avril.

Le cycle de placement privé a été codirigé par le nouvel investisseur Hy24 aux côtés des investisseurs existants Altor, GIC et Just Climate, a indiqué l'entreprise, et a également inclus les nouveaux investisseurs Andra AP Fonden et Temasek ainsi qu'un groupe de propriétaires actuels.

"Ce tour de table permettra de financer la première usine d'acier vert à grande échelle au monde et le premier électrolyseur à grande échelle en Europe", a déclaré H2 Green Steel dans un communiqué.

La transaction constitue un "grand pas" vers le démarrage des activités sidérurgiques à Boden d'ici la fin de 2025, a ajouté l'entreprise.

Morgan Stanley a agi en tant qu'unique conseiller financier de H2 Green Steel dans le cadre du placement privé.

H2 Green Steel, lancée en 2021, alimentera l'installation avec de l'hydrogène produit à partir d'électricité renouvelable, plutôt qu'avec du charbon, afin de produire de l'acier avec jusqu'à 95 % d'émissions de CO2 en moins, par rapport à la technologie traditionnelle des hauts fourneaux.

Le mois dernier, l'entreprise a annoncé qu'elle avait signé des accords pluriannuels avec les mineurs Rio Tinto et Vale pour la fourniture de boulettes de minerai de fer en provenance du Canada et du Brésil.

(1 dollar = 0,9329 euro)