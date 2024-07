L'entreprise thaïlandaise d'énergie renouvelable Energy Absolute a nommé lundi un nouveau conseil d'administration et le président Somchainuk Engtrakul au poste de directeur général par intérim, après que l'autorité de régulation des marchés a accusé le directeur général et l'adjoint de l'entreprise de fraude en matière de passation de marchés.

L'entreprise a déclaré dans un communiqué qu'elle était en mesure de faire face à ses obligations en matière de dette et qu'elle fonctionnait normalement.

Vendredi, la Securities and Exchange Commission a accusé le PDG Somphote Ahunai, le PDG adjoint Amorn Sapthaweekul et une troisième personne, Phornlert Techarattanopas, pour des achats effectués entre 2013 et 2015 qui ont permis aux trois personnes de recevoir des bénéfices d'environ 3,5 milliards de bahts (97 millions de dollars).

Somphote et Amorn ont démissionné de leur poste pour faciliter l'enquête, a déclaré la société lundi.

EA a déclaré que les dettes d'environ 8,7 milliards de bahts (240 millions de dollars) dues au cours des troisième et quatrième trimestres peuvent être payées à partir du flux de trésorerie. La dette comprend environ 3,2 milliards de bahts dus à des institutions financières et 5,5 milliards de bahts d'obligations, a déclaré la société.

Les actions d'EA ont chuté de 70 % depuis le début de l'année.

(1 $ = 36,20 bahts)