Le directeur de DTEK, la plus grande entreprise privée d'énergie d'Ukraine, a déclaré samedi que cinq de ses six centrales avaient été endommagées ou détruites et que 80 % de sa capacité de production avait été perdue après deux semaines d'attaques russes, et que les réparations pourraient prendre jusqu'à 18 mois.

Des attaques de missiles et de drones russes ont touché des centrales thermiques et hydroélectriques dans le centre et l'ouest de l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a déclaré dans son allocution vidéo nocturne samedi que la Russie menait des "frappes ignobles" destinées à provoquer une "hémorragie" de l'énergie ukrainienne.

"L'Amérique, l'Europe, nos autres partenaires, tout le monde sait de quoi nous avons besoin", a-t-il déclaré. "Tout le monde sait à quel point il est important de nous aider à nous protéger contre ces attaques.

DTEK, qui couvre environ un quart des besoins du pays, a vu ses centrales thermiques et d'autres installations frappées à plusieurs reprises par des missiles, des drones et des pièces d'artillerie russes en plus de deux ans de guerre.

Le directeur exécutif de DTEK, Dmytro Sakharuk, a déclaré à la télévision nationale que les vagues d'attaques du 22 et du 29 mars avaient touché la production thermique et hydroélectrique "dans presque toutes les régions" et que les installations de distribution avaient été détruites.

"Pour être plus précis, cinq de nos six stations ont été gravement endommagées, certaines unités ont été détruites, d'autres ont été endommagées à 50 % ou plus", a-t-il déclaré.

"Les équipements nécessaires à la production d'électricité et à la transmission de la station au réseau ont été endommagés".

Son entreprise a subi des pertes s'élevant à 300 millions de dollars rien que pour l'équipement, a-t-il dit, tandis que les coûts de main-d'œuvre nécessiteraient à nouveau la moitié de ce montant. "Nous avons déterminé que 80 % de la capacité de production disponible ne fonctionne pas actuellement", a-t-il ajouté.

Un haut responsable de la société de production Centrenergo a déclaré que la centrale thermique de Zmiivska, d'une capacité de 10 unités, située dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays, avait été détruite lors des attaques du 22 mars.

DTEK a dépensé 110 millions de dollars pour restaurer 10 blocs touchés par les attaques russes l'année dernière, a déclaré M. Sakharuk, et les deux tiers de ces blocs sont maintenant détruits à nouveau.

Il faudra des mois de réparation, voire un an et demi dans certains cas.

"Il faut du temps pour fabriquer une turbine, un générateur ou un transformateur, et il faut donc se préparer au fait que l'électricité reviendra progressivement", a-t-il déclaré.