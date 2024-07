Le fabricant vietnamien de véhicules électriques (VE) VinFast reporte à 2028 le lancement de son usine prévue en Caroline du Nord, d'une valeur de 4 milliards de dollars, et réduit de 20 000 unités ses prévisions de livraison pour cette année, en raison des incertitudes qui pèsent sur le marché mondial des VE.

VinFast, fondé par l'homme le plus riche du Vietnam, Pham Nhat Vuong, en 2017, et qui s'est tourné vers la fabrication de véhicules entièrement électriques en 2022, a déclaré qu'il livrerait désormais 80 000 véhicules cette année, contre les 100 000 initialement prévus.

Les ventes du fabricant vietnamien de VE ont augmenté de 24 % pour atteindre environ 12 000 véhicules au deuxième trimestre, par rapport à la période de trois mois précédente. Au total, VinFast a vendu 21 747 unités au cours du premier semestre 2024, soit une augmentation de 92 % par rapport à la même période de l'année dernière, mais environ un quart de la nouvelle prévision annuelle.

"Bien que les résultats des livraisons du deuxième trimestre soient encourageants, les vents contraires économiques persistants et les incertitudes dans les différentes macro-économies et (le) paysage mondial des VE nécessitent des perspectives plus prudentes pour le reste de l'année", a déclaré VinFast dans un communiqué samedi.

Le fabricant de VE s'attend toujours à une forte croissance des ventes au second semestre, grâce à une gamme de produits diversifiée et à l'expansion dans des régions clés, y compris de nouveaux marchés en Asie et des marchés existants.

Dans sa déclaration, VinFast a indiqué qu'il reporterait le lancement de son usine prévue en Caroline du Nord à 2028, contre 2025 actuellement. Reuters avait fait état d'un possible retard en mai, citant une personne informée du dossier.

VinFast avait annoncé en 2022 la construction aux États-Unis d'une usine de VE et de batteries d'une capacité de production annuelle de 150 000 véhicules, cherchant à tirer parti des efforts de l'administration Biden pour approuver des subventions pour les VE fabriqués aux États-Unis.

Toutefois, la demande de VE s'est affaiblie en raison des coûts d'emprunt élevés et du fait que les acheteurs se tournent vers des véhicules hybrides essence-électricité moins chers, ce qui a contraint de nombreux constructeurs automobiles à réévaluer leurs projets de construction de nouvelles usines et de nouveaux modèles.

"Cette décision permettra à l'entreprise d'optimiser l'allocation de son capital et de gérer plus efficacement ses dépenses à court terme, en consacrant davantage de ressources au soutien des objectifs de croissance à court terme et au renforcement des opérations existantes", a déclaré VinFast.

"L'ajustement ne modifie pas la stratégie de croissance fondamentale de VinFast ni ses principaux objectifs d'exploitation."

VinFast, qui n'a pas encore réalisé de bénéfices, a enregistré une perte nette de 618 millions de dollars au premier trimestre. Les recettes pour cette période ont presque triplé par rapport à l'année précédente, mais ont chuté de 31 % par rapport aux trois mois précédents.

La société devrait annoncer ses résultats du deuxième trimestre le 15 août. (Reportage de Phuong Nguyen ; Rédaction de David Holmes)