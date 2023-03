L'environnement extérieur de la Chine pose de sérieux défis au commerce - ministre du commerce

Le risque d'une récession mondiale augmente, l'environnement extérieur de la Chine pose de sérieux défis, et le risque d'un affaiblissement de la demande extérieure est accru, a-t-il ajouté.

Les exportations commerciales de la Chine ont fortement chuté en décembre, avec une contraction des exportations de 9,9% en glissement annuel, prolongeant une baisse de 8,7% en novembre, selon les dernières données officielles du Bureau national des statistiques.

Wang a reconnu que certaines entreprises étrangères envisagent actuellement d'investir dans d'autres endroits que la Chine, mais a décrit cela comme "une phase spéciale", ajoutant que "sur le long terme, le marché chinois reste un 'must' plutôt qu'une 'option'."

La Chambre de commerce américaine en Chine a publié hier son enquête annuelle sur le climat des affaires, dans laquelle une majorité d'entreprises ont déclaré que la Chine n'était plus considérée comme "une priorité d'investissement parmi les trois premières", pour la première fois en 25 ans d'existence de l'enquête.

Le vice-ministre chinois du commerce, Chen Chunjiang, a abordé les relations commerciales avec les États-Unis, réaffirmant que "la Chine est prête à mener des consultations franches avec les États-Unis pour réduire les restrictions sur le commerce et les investissements bilatéraux", en réponse à une question sur l'état des relations commerciales de la Chine avec les États-Unis.

Les expéditions de la Chine vers les États-Unis ont diminué de 19,5 % en décembre, selon les calculs de Reuters basés sur les données officielles, ce qui reflète une demande chancelante.

La Chine et les États-Unis "doivent créer un environnement commercial et économique stable et prévisible pour renforcer la confiance et la coopération commerciale", a ajouté M. Chen.