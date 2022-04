L'envolée de la volatilité provoque une tension sur le marché des options de taux, alors que la Fed se resserre.

Une forte demande a fait grimper la volatilité sur les "swaptions", ou options sur les swaps de taux d'intérêt, qui donnent à l'acheteur le droit de conclure un contrat dans le futur à un prix prédéterminé. Les swaptions sont un segment du marché des dérivés de taux d'intérêt de gré à gré, qui représente environ 490 000 milliards de dollars.

La volatilité ou "vol" est une mesure clé de la perception du risque, et constitue un élément majeur du prix d'une option. La demande d'options à des fins de couverture ou de spéculation a tendance à faire monter le vol et plus le vol est élevé, plus l'incertitude perçue est grande sur une période donnée.

Sur les marchés de taux, les swaps, une mesure du coût de l'échange de flux de trésorerie à taux fixe contre des flux à taux variable sur une période donnée, sont souvent utilisés par les investisseurs pour parier sur l'orientation des taux directeurs de la Fed.

La poussée de la couverture sur le marché des swaptions provient d'investisseurs à revenu fixe et de gestionnaires de portefeuilles d'actions qui, normalement, ne se couvriraient pas en utilisant des options sur taux, ont déclaré les participants au marché. Ils l'ont fait au cours des derniers mois depuis que la Fed a modifié sa position sur l'inflation et annoncé qu'elle commencerait bientôt à resserrer ses taux, ce qu'elle a fait pour la première fois en 3 ans et demi le mois dernier.

Les analystes ont déclaré que l'appétit pour les options de taux s'est encore accru après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré à la National Association for Business Economics, le 21 mars, que la Fed devait agir "rapidement" pour relever les taux et peut-être "plus agressivement" pour empêcher une spirale des prix à la hausse de s'enraciner.

"Les gestionnaires d'actions ont très bien compris les risques d'un resserrement de la Fed et des conditions financières pour les portefeuilles et ont trouvé une couverture décente dans l'espace de vol des taux", a déclaré Bruno Braizinha, directeur, stratégie des taux américains, chez BoFA Securities à New York.

"Cela a créé un marché un peu à sens unique - vous avez des clients de taux qui achètent ce vol et vous avez des clients d'actions qui achètent ce vol également", a-t-il ajouté, ce qui, selon lui, a causé des problèmes de liquidité.

La liquidité a également été un problème sur le marché des bons du Trésor américain, avec la flambée des rendements.

Dans un marché illiquide, les écarts entre l'offre et la demande d'options s'élargissent car les courtiers doivent tenir compte de la difficulté de couvrir une position.

Les négociants ont déclaré que les investisseurs ont acheté des "swaptions payantes" impliquant des taux swap américains à un an et à deux ans, avec des échéances allant de six mois à deux ans.

Les swaptions payantes donnent à l'acheteur le droit de conclure un swap de taux d'intérêt dans lequel l'acheteur paie un taux fixe et reçoit un taux variable. L'acheteur est donc avantagé en cas de hausse des taux.

La volatilité normalisée des swaptions à plus court terme, telles que les options à parité sur les taux swap à un an, cette partie de la courbe dans laquelle la politique de la Fed est évaluée, a grimpé en flèche pour atteindre 145 points de base mardi, contre 110 points de base au début du mois de mars.

Fin mars, le vol normalisé a atteint 152 points de base, le plus haut depuis au moins février 2013, selon les données de Refinitiv. Depuis le discours hawkish de Powell le 21 mars, le vol sur les taux swap à un an a bondi d'environ 17 points de base.

"La liquidité a tendance à être faible lorsque la volatilité est élevée", a déclaré Amrut Nashikkar, directeur général et stratège principal des taux chez Barclays à New York. "Mais il y a aussi une contribution dans l'autre sens, où les marchés illiquides provoquent la volatilité." (Graphique : Volatilité des swaptions -

VOLATILITÉ ENTOURANT LE TAUX TERMINAL DE LA FED

Cette volatilité reflète la façon dont les investisseurs perçoivent l'incertitude entourant le taux final de la Fed, ou le pic du cycle de hausse des taux de la banque centrale américaine.

Selon le marché américain des swaps à terme, le taux terminal devrait atteindre environ 3 % entre avril 2023 et avril 2024, sur la base des taux des swaps à un an et à deux ans, selon les analystes.

La volatilité de 145 points de base sur les options à parité d'un an suggère que le taux final pourrait atteindre 3 % au cours du quatrième trimestre de 2023, mais ce taux pourrait se situer à 1,5 % ou 4,5 %.

"C'est un écart énorme à franchir et beaucoup d'incertitude quant à l'orientation de la Fed au cours de l'année prochaine", a déclaré M. Braizinha de la BoFA, ce qui, selon lui, crée un besoin de protection.

Le pic de volatilité a toutefois profité aux gestionnaires d'actifs, comme les fonds de pension, qui ont acheté des options à des fins de gestion des risques pendant la pandémie, lorsque le vol était faible et que les primes étaient basses, la Fed ayant réduit les taux à zéro.

"L'argent réel a acheté beaucoup de protection à la hausse au cours des deux dernières années lorsque le vol était beaucoup, beaucoup plus faible", a déclaré Zhiwei Ren, gestionnaire de portefeuille chez Penn Mutual Asset Management à Philadelphie.

"Ils achetaient à des fins de couverture. Mais maintenant, c'est comme s'ils avaient acheté des billets de loterie et gagné à la loterie."