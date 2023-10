La chute des obligations d'État américaines secoue tous les marchés, des actions à l'immobilier, les investisseurs recalibrant leurs portefeuilles dans un contexte où les rendements des obligations d'État ont atteint leur niveau le plus élevé depuis plus de quinze ans.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, qui évoluent en sens inverse des prix, sont proches des niveaux atteints pour la dernière fois en 2007, à la suite d'un effondrement alimenté par les perspectives optimistes de la Réserve fédérale et les inquiétudes croissantes concernant les finances publiques. Selon Bank of America Global Research, les bons du Trésor sont en passe d'enregistrer leur troisième perte annuelle consécutive, un événement sans précédent dans l'histoire des États-Unis.

Le marché des bons du Trésor, qui pèse 25 billions de dollars, étant considéré comme le fondement du système financier mondial, l'envolée des rendements des obligations d'État américaines a eu des répercussions considérables. L'indice S&P 500 est en baisse d'environ 8 % par rapport à ses plus hauts de l'année, la promesse de rendements garantis sur la dette publique américaine ayant détourné les investisseurs des actions. Les taux hypothécaires, quant à eux, sont à leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans, ce qui pèse sur les prix de l'immobilier.

Voici quelques exemples de la façon dont la hausse des rendements s'est répercutée sur les marchés.

La hausse des rendements du Trésor peut freiner l'appétit des investisseurs pour les actions et d'autres actifs à risque en resserrant les conditions financières, car elle augmente le coût du crédit pour les entreprises et les particuliers.

Avec certaines échéances du Trésor offrant bien plus de 5 % aux investisseurs détenant les obligations à terme, la hausse des rendements a également atténué l'attrait des actions. Les actions à dividendes élevés dans des secteurs tels que les services publics et l'immobilier ont été parmi les plus touchées, les investisseurs se tournant vers les emprunts d'État.

Les actions des entreprises technologiques et de croissance, dont les bénéfices futurs sont plus fortement actualisés par rapport à des rendements plus élevés, ont également souffert.

La hausse des rendements a également entraîné un rebond du dollar, qui a progressé en moyenne d'environ 7 % par rapport à ses homologues du G10 depuis que la hausse des rendements du Trésor s'est accélérée à la mi-juillet. L'indice du dollar, qui mesure la force du billet vert par rapport à six grandes monnaies, est proche de son plus haut niveau depuis dix mois.

Un dollar plus fort contribue au resserrement des conditions financières et peut nuire aux bilans des exportateurs américains et des multinationales. À l'échelle mondiale, elle complique les efforts déployés par les banques centrales pour freiner l'inflation en faisant baisser les autres devises.

Depuis des semaines, les opérateurs guettent une éventuelle intervention des autorités japonaises pour lutter contre une dépréciation durable du yen, qui a perdu 12 % de sa valeur par rapport au dollar cette année.

Le taux d'intérêt du prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans - le prêt immobilier le plus populaire aux États-Unis - a atteint son niveau le plus élevé depuis 2000.

Cette situation a nui à la confiance des constructeurs de maisons et a exercé une pression sur les demandes de prêts hypothécaires.

Dans une économie par ailleurs résiliente, caractérisée par un marché de l'emploi solide et des dépenses de consommation soutenues, le marché du logement est le secteur le plus touché par les mesures énergiques prises par la Fed pour freiner la demande et réduire l'inflation.

Avec la montée en flèche des rendements des bons du Trésor, les écarts sur le marché du crédit se sont creusés, les investisseurs exigeant un rendement plus élevé sur les actifs plus risqués, tels que les obligations d'entreprise.

Les écarts de rendement des obligations d'entreprise par rapport aux bons du Trésor, ou écarts de crédit, s'étaient calmés après avoir explosé lors de l'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) et de la Signature Bank de New York en mars.

La dernière hausse des rendements a toutefois entraîné un nouvel élargissement des écarts de crédit, ce qui augmente les coûts de financement pour les emprunteurs potentiels.

En l'absence de clarté sur la trajectoire des taux d'intérêt et les problèmes budgétaires qui se profilent aux États-Unis, peu de gens s'attendent à ce que la volatilité des obligations s'atténue de sitôt.

La Fed a indiqué qu'elle maintiendrait les taux à un niveau élevé jusqu'en 2024, mais les investisseurs prévoient des baisses dès juin 2024.

L'anticipation d'une augmentation du déficit du gouvernement américain et de l'émission de dette pour couvrir ces dépenses a également inquiété les investisseurs.

L'indice MOVE, qui mesure la volatilité attendue des bons du Trésor américain, a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois, ce qui laisse présager une poursuite des perturbations sur le marché des bons du Trésor.