L'envolée historique du dollar pourrait être une musique aux oreilles de la Fed : McGeever

La Fed sera-t-elle inquiète ? Pas du tout.

Bien au contraire. Toutes choses égales par ailleurs, la force du dollar contribuera à refroidir les pressions sur les prix en réduisant les coûts d'importation, et à resserrer les conditions financières, deux objectifs souhaités par Jerome Powell et ses collègues alors qu'ils tentent de ramener l'inflation, élevée depuis 40 ans, vers leur objectif de 2 %.

Le procès-verbal de la réunion de politique générale de la Fed des 26 et 27 juillet - au cours de laquelle elle a augmenté le taux des fonds fédéraux de 75 points de base pour une deuxième réunion consécutive - montre que les décideurs citent la force du dollar sur les prix des importations comme l'un des quelques facteurs susceptibles de ramener l'inflation sous contrôle.

L'impact du dollar sur l'inflation américaine dans le monde post-pandémie fait l'objet d'un débat croissant. Mais la Réserve fédérale préfère de loin que le taux de change s'apprécie plutôt que de ne pas le faire.

"La Fed sera encline à le laisser courir, il n'y a aucune incitation à l'arrêter. L'appréciation du dollar ne leur nuit pas, au contraire, elle les aide", a déclaré Brad Bechtel, responsable mondial des devises chez Jefferies à New York.

Le dollar oscille autour d'un pic de 20 ans par rapport à un panier de devises majeures. Il est en hausse de 13,5 % depuis le début de l'année - en passe de connaître sa plus forte hausse sur une année civile depuis 1984, et la troisième plus importante depuis la fin de la convertibilité du dollar en or en 1971.

En glissement annuel, l'élément le plus souvent utilisé dans les mesures de l'inflation, le dollar est en hausse d'environ 17 % cette année. C'est la plus grande impulsion désinflationniste depuis 2015, et beaucoup pensent qu'elle ne fera que s'intensifier en raison des écarts de taux d'intérêt.

La Fed s'engage à augmenter encore plus les taux, contrairement aux banques centrales du Japon et de la Chine. La Banque populaire de Chine va maintenant dans la direction opposée.

De plus, les marchés parient sur le fait que l'économie américaine sera en meilleure forme que ses homologues britanniques et de la zone euro en proie à des difficultés énergétiques au cours de l'hiver prochain. Et si une récession mondiale fait boule de neige, la demande de valeurs refuges pour les bons du Trésor à l'étranger pourrait faire baisser naturellement le dollar.

UN AVANTAGE INDIRECT

Selon Bechtel chez Jefferies, une règle de base était autrefois qu'une hausse de 10 % de la valeur générale du dollar équivalait à environ 75 points de base de resserrement du taux directeur.

Les économistes de la Société Générale estiment qu'une appréciation de 10 % du dollar entraîne une baisse de l'inflation des consommateurs américains de 0,5 point de pourcentage sur un an.

Un document de la Fed de Kansas City publié le 17 août constate que, jusqu'à présent du moins, la force du dollar a eu un impact assez limité sur les prix à la consommation.

Ils estiment que l'appréciation de 8,5 % du dollar au sens large depuis mai de l'année dernière a réduit d'environ 0,2 point de pourcentage l'inflation annuelle de base PCE. Une nouvelle appréciation de 5 % d'ici la fin de l'année prochaine portera ce frein à 0,33 point de pourcentage.

C'est plutôt léger.

Une appréciation beaucoup plus importante serait nécessaire pour freiner considérablement l'inflation nationale", ont écrit les auteurs dans le document intitulé "La récente appréciation du dollar américain ne devrait pas avoir d'effet important sur l'inflation nationale".

Le document constate que les pouvoirs de maîtrise de l'inflation d'un dollar fort aujourd'hui peuvent être plus atténués que dans les années passées, en raison des distorsions liées à la pandémie de la demande américaine d'importations et de la perturbation de l'offre. https://bit.ly/3ci2l8L

Si les décideurs de la Fed partagent ce point de vue, il y a lieu de penser qu'ils sont parfaitement à l'aise avec le taux de change tel qu'il est, et que cela ne les dérangera pas s'il se renforce davantage.

En effet, tant que le rythme de l'appréciation n'est pas trop rapide au point de déclencher une dislocation plus large des marchés financiers, ils pourraient bien s'en réjouir.

"Le renforcement du dollar est un avantage secondaire positif de la politique de la Fed, et donc un avantage indirect pour la Fed", a déclaré John Silvia, économiste et fondateur de Dynamic Economic Strategy.

Certains signes montrent que la récente hausse du dollar commence à se faire sentir sur les marchés financiers. L'indice des conditions financières américaines (FCI) de Goldman Sachs a augmenté de 25,5 points de base la semaine dernière pour atteindre 99,30. La composante la plus importante, soit 10,2 points de base, était due au dollar, a indiqué la banque.

Cela a annulé environ un tiers de l'assouplissement des conditions financières de l'ICF depuis juin grâce au rebond des marchés des actions et du crédit, alors même que la Fed a procédé à deux hausses de taux de 75 points de base.

De la musique aux oreilles de la Fed, mais elle voudra presque certainement en entendre plus.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).

