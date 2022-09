L'envoyé américain Kerry exhorte la Chine à reprendre les négociations pour éviter une crise climatique

Les États-Unis et la Chine, les plus grandes économies du monde, doivent travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique, a déclaré M. Kerry. Les deux pays sont également les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde.

"Mon espoir est que le président Xi revienne à la table avec nous afin que nous puissions travailler ensemble pour faire face à cette menace internationale", a-t-il déclaré.

Le mois dernier, la Chine a suspendu les pourparlers avec les États-Unis sur le climat, la sécurité et d'autres domaines en réponse à une visite controversée à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. Elle a déclaré que les États-Unis devaient dissiper "l'influence négative" de cette visite avant que les pourparlers puissent reprendre.

S'adressant à un groupe d'entreprises américaines à Hanoï, M. Kerry a également appelé le secteur privé à stimuler ses investissements dans le processus de transition énergétique. Il a souligné l'urgence avec laquelle les pays doivent abandonner les combustibles sales comme le charbon et le pétrole au profit de sources renouvelables, afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

"Aucun gouvernement sur terre n'a assez d'argent pour financer la transition", a-t-il déclaré. "La seule façon de financer cela est d'amener le secteur privé à la table des négociations."

L'ancien secrétaire d'État américain s'est exprimé quelques jours seulement après que les responsables de l'environnement des principales économies du Groupe des 20 (G20) ne soient pas parvenus à s'entendre sur un communiqué commun à l'issue d'une réunion à Bali.

M. Kerry a également déclaré que le taux d'utilisation des sources d'énergie renouvelables au Vietnam était trop faible. Les énergies éolienne et solaire représentent 23 % de la capacité de production d'électricité installée au Vietnam, mais, a-t-il dit, leur taux d'utilisation n'est que de 4 %, en partie à cause de la faiblesse des infrastructures de transmission.

Le mois dernier, le Vietnam, un centre manufacturier régional, a déclaré qu'il avait besoin d'investissements de 8 à 14 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 pour développer de nouvelles centrales électriques et étendre son réseau.