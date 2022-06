L'envoyé de Biden se rendra aux îles Marshall alors que les États-Unis s'inquiètent de la poussée de la Chine dans le Pacifique.

Joseph Yun, un diplomate chevronné nommé par Biden en mars, a déclaré à Reuters que lui et son équipe seraient aux îles Marshall du 14 au 16 juin.

Un porte-parole du département d'État américain a déclaré que M. Yun s'entretiendrait du Compact of Free Association (COFA) qui régit l'aide économique américaine à la République des Îles Marshall (RMI) et qui doit expirer l'année prochaine.

Les États-Unis ont des accords similaires avec les États fédérés de Micronésie (EFM) et Palau, qui expirent respectivement en 2023 et 2024, et Yun est également responsable de ces négociations.

"Nous nous réjouissons de l'opportunité de rencontres en personne avec l'équipe de négociation des RMI et attendons avec impatience des discussions productives", a déclaré le porte-parole du département d'État.

Les îles du Pacifique sont apparues comme un front clé dans la compétition stratégique de Washington avec la Chine, qui a intensifié ses efforts diplomatiques pour courtiser les pays de la région.

La semaine dernière, M. Biden et le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern ont fait part de leurs préoccupations communes concernant la tentative de la Chine d'étendre son influence dans le Pacifique et un haut fonctionnaire américain a déclaré qu'ils avaient discuté de la nécessité d'un engagement en personne avec les dirigeants des îles du Pacifique.

Ils ont également exprimé leur inquiétude quant à un récent accord de sécurité entre la Chine et les îles Salomon.

La semaine dernière, une réunion virtuelle de 10 ministres des affaires étrangères du Pacifique accueillie par le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi à Fidji a accepté de reporter l'examen d'une proposition chinoise pour un pacte commercial et de sécurité de grande envergure.

Le dirigeant de Samoa a déclaré par la suite que le pacte devait être discuté lors d'une réunion régionale avant toute prise de décision.

Les pourparlers visant à renouveler les accords COFA des États-Unis avec les Îles Marshall, les FSM et Palau ont commencé pendant l'administration Trump, mais ont langui avant la nomination de Yun, suscitant des inquiétudes quant au fait que Washington pourrait perdre sa bataille d'influence avec Pékin.

Les questions clés pour les îles Marshall comprennent la rémunération pour l'héritage des essais nucléaires massifs des États-Unis là-bas, la présence de bases militaires américaines et l'atténuation du changement climatique.

Une source familière avec les plans a déclaré que les discussions se tiendraient à la garnison de l'armée américaine - Atoll de Kwajalein, site d'une installation cruciale de tests de missiles américains, et étaient un signe que la nomination de Yun avait injecté un plus grand élan dans l'engagement de l'administration Biden avec les pays insulaires du Pacifique.

Yun avait déjà organisé des réunions ou des discussions virtuelles avec les dirigeants des trois pays, et tenu des discussions virtuelles avec l'équipe de négociation des FSM, a indiqué la source, mais le voyage aux îles Marshall marquerait les premières négociations en personne depuis qu'elles ont été largement bloquées en décembre 2020.

La source a déclaré que la récente visite de Wang dans la région avait créé un sentiment d'urgence parmi les responsables américains.

"Je pense que cela a attiré beaucoup plus d'attention de la part de personnes qui n'étaient pas très impliquées", a déclaré la personne, ajoutant que le personnel du Pentagone s'impliquait davantage dans le processus du COFA.

Les États-Unis ont effectué 67 essais d'armes nucléaires dans les îles Marshall de 1946 à 1958 et les insulaires en subissent toujours les effets sur la santé et l'environnement.

Les essais comprenaient le "Castle Bravo" sur l'atoll de Bikini en 1954 - la plus grande bombe américaine jamais testée et 1 000 fois plus puissante que celle qui a détruit Hiroshima en 1945.