L'envoyé de Taiwan demande à l'Allemagne d'intensifier les visites et la coopération militaire

Shieh Jhy-Wey, qui a été affecté à Berlin en 2016, a déclaré à Reuters qu'il souhaitait que l'Allemagne et ses partenaires stratégiques invitent Taïwan à participer à leurs prochaines manœuvres dans l'Indo-Pacifique, ou organisent davantage de visites bilatérales.

"Je sens la volonté du gouvernement allemand d'améliorer sa gestion de Taïwan - certaines choses se sont déjà produites", a déclaré Shieh dans une interview réalisée mercredi. "Et j'espère qu'au fur et à mesure que les Chinois se montrent plus décomplexés dans leur agression envers Taïwan, il y aura une réaction correspondante envers la Chine."

Les critiques ont accusé l'Allemagne d'avoir longtemps été douce avec Pékin sur des questions telles que les violations des droits et son attitude envers Taïwan autogéré revendiqué par la Chine - en partie en raison de sa forte dépendance économique envers la Chine, premier partenaire commercial de l'Allemagne depuis 2016.

Mais le gouvernement du chancelier Olaf Scholz a promis de se montrer plus ferme, son accord de coalition étant le premier à mentionner Taïwan. Il stipule que toute modification du statu quo dans le détroit de Taïwan ne doit se faire que de manière pacifique et par accord mutuel.

La question s'est réchauffée ces dernières semaines, la Chine ayant effectué des exercices militaires à grande échelle dans les eaux entourant Taïwan en réponse à une visite sur l'île de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi.

L'Allemagne s'est jointe à d'autres nations occidentales au cours de l'année dernière pour étendre sa présence militaire dans la région indo-pacifique, dans un contexte d'inquiétude croissante face aux ambitions territoriales de Pékin. Cette semaine, elle a envoyé 13 avions militaires à des exercices conjoints en Australie.

M. Shieh a également déclaré que Taïwan devrait être plus étroitement intégré dans les organisations internationales comme les Nations unies, l'Organisation mondiale de la santé ou Interpol.

Selon lui, on n'entend plus parler à Berlin de "Wandel durch Handel" - le changement par le commerce, longtemps le principe directeur de la politique allemande à l'égard de la Chine - autrement que pour le critiquer.

L'attention de l'Allemagne dans la région semble se déplacer vers un objectif géopolitique, a-t-il dit. Le gouvernement a mis en garde contre un découplage économique de la Chine, bien que les critiques se demandent jusqu'à quel point il peut être dur étant donné sa dépendance économique à l'égard de la superpuissance montante d'Asie.

Une nouvelle voie est également empruntée au niveau européen, a déclaré M. Shieh, citant la visite du vice-président du Parlement européen, Nicola Beer, à Taïwan en juillet, la première d'un fonctionnaire européen de si haut rang.

M. Shieh a déclaré qu'il accueillerait favorablement une visite du président de la chambre basse du parlement allemand, le Bundestag, même si cela reviendrait à "en demander trop". L'Allemagne a exclu la visite de tout haut fonctionnaire de l'État.

Un groupe de législateurs de la commission des droits de l'homme du Bundestag prévoit de se rendre à Taiwan en octobre, a déclaré la semaine dernière à Reuters la présidente de la commission, Renata Alt.

"Le voyage devrait envoyer un signal indiquant que nous soutenons l'indépendance de Taïwan et la démocratie là-bas", a-t-elle déclaré.