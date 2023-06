L'envoyé des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a déclaré lundi que les lois électorales proposées n'avaient pas résolu les questions litigieuses et n'étaient pas suffisantes pour permettre la tenue d'élections.

Depuis des années, la diplomatie se concentre sur l'élection d'un nouveau président et d'un nouveau parlement comme clé pour résoudre des années de conflit, mais les organes politiques rivaux de la Libye ont échoué à plusieurs reprises à se mettre d'accord sur les règles.

S'adressant au Conseil de sécurité des Nations unies, M. Bathily a déclaré que les propositions de lois électorales approuvées ce mois-ci par un comité composé de représentants des deux organes législatifs libyens constituaient "un important pas en avant".

Mais il a ajouté que cela n'était "pas suffisant pour résoudre les questions les plus contestées et permettre des élections réussies", soulignant les désaccords persistants entre les factions opposées de la Libye qui, selon lui, pourraient "déclencher une nouvelle crise".

Parmi les problèmes posés par les lois proposées figurent les différends sur l'éligibilité des candidats à la présidence et l'obligation de créer un nouveau gouvernement intérimaire avant tout scrutin.

L'obligation d'organiser un second tour même si un candidat remporte plus de la moitié des voix et l'annulation des élections législatives en cas d'échec du premier tour de l'élection présidentielle sont également des points litigieux, a-t-il ajouté.

Les commentaires de M. Bathily sont intervenus quelques heures après que le président du parlement basé dans l'est du pays, Aguila Saleh, a déclaré que les lois proposées étaient pour la plupart bonnes "et nous conduisaient aux élections", ajoutant que l'envoyé de l'ONU "ne sera pas un dirigeant pour donner des instructions".

La Libye a connu peu de stabilité et de sécurité depuis le soulèvement de 2011 soutenu par l'OTAN et s'est divisée en 2014 entre les factions orientales et occidentales en guerre, mais il y a eu peu de guerres majeures depuis un cessez-le-feu en 2020.

Cependant, les efforts pour une solution politique durable basée sur des élections nationales ont échoué à la fin de 2021 lorsque le vote a été annulé en raison de différends sur les règles, y compris le rôle d'un gouvernement intérimaire mis en place plus tôt dans l'année.

Depuis lors, une impasse politique oppose les factions qui soutiennent le gouvernement intérimaire et celles, dont M. Saleh, qui souhaitent le remplacer.

M. Saleh a déclaré lundi que le parlement et l'autre organe législatif, le Haut Conseil d'État, "assumeraient leurs responsabilités pour former un gouvernement et une loi menant à des élections".