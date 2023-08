La Cour pénale internationale (CPI) devrait reconnaître la discrimination fondée sur le sexe en Afghanistan comme un crime contre l'humanité et mener une enquête afin de poursuivre les responsables, a déclaré mardi Gordon Brown, envoyé de l'ONU pour l'éducation mondiale.

À l'occasion du deuxième anniversaire du retour au pouvoir des talibans après le retrait des forces dirigées par les États-Unis au terme de 20 ans de guerre, M. Brown a indiqué qu'il avait écrit au procureur de la CPI, Karim Khan, pour faire valoir son point de vue.

"Il s'agit du pire exemple de violation des droits de l'homme à l'encontre des filles et des femmes dans le monde entier et si nous laissons faire et continuons à agir en toute impunité, d'autres pourraient essayer de faire exactement la même chose", a déclaré M. Brown à la presse.

Depuis le retour au pouvoir des talibans, les filles de plus de 12 ans sont pour la plupart exclues des classes d'école. Les talibans ont également empêché la plupart des femmes afghanes de travailler dans les organismes d'aide, fermé les salons de beauté, interdit aux femmes l'accès aux parcs et limité les déplacements des femmes en l'absence d'un tuteur masculin.

"La Cour pénale internationale devrait reconnaître cette discrimination fondée sur le sexe comme un crime contre l'humanité et mener une enquête en vue de la mise en accusation et de la poursuite des responsables", a déclaré M. Brown, ancien premier ministre britannique.

Le bureau de M. Khan n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. M. Khan enquête sur les crimes de guerre présumés commis en Afghanistan au cours des 20 dernières années.

Les talibans affirment qu'ils respectent les droits conformément à leur interprétation de la loi islamique.

M. Brown a déclaré qu'il pensait qu'il existait une division au sein des talibans, certains responsables de Kaboul étant favorables à l'idée d'autoriser les filles à retourner à l'école, tandis que les dirigeants de Kandahar - berceau des talibans et lieu de résidence du chef spirituel suprême - y sont toujours opposés.

"Nous devons persuader ces religieux que c'est une fausse interprétation de l'islam que de suggérer que les filles et les femmes ne devraient pas avoir les droits fondamentaux dont jouissent les hommes", a déclaré M. Brown.

Il a exhorté les pays à majorité musulmane à envoyer une délégation à Kandahar pour tenter de persuader les dirigeants talibans "de lever leur interdiction de l'éducation des filles et de l'emploi des femmes, qui n'a aucun fondement dans le Coran ou la religion islamique".