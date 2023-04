L'envoyé des Nations Unies pour le Yémen s'est déclaré encouragé par la "profondeur et le sérieux" des pourparlers entre les parties prenantes au Yémen, notamment lors d'une visite des délégations saoudienne et omanaise à Sanaa.

Les envoyés saoudiens et omanais organisent cette semaine des pourparlers de paix avec des responsables houthis à Sanaa, alors que Riyad cherche à obtenir un cessez-le-feu permanent pour mettre fin à son implication militaire dans la guerre qui fait rage depuis longtemps dans le pays.

Les Nations unies ne sont pas directement impliquées dans les négociations de Sanaa, mais elles espèrent reprendre un processus politique pacifique si un accord de cessez-le-feu est conclu.

Hans Grundberg a déclaré qu'il travaillait avec tous les acteurs concernés pour s'assurer que les efforts actuels soutiennent la médiation des Nations unies.

"Mon rôle a toujours été axé sur la reprise d'un processus politique inclusif dirigé par les Yéménites. Seul un tel processus peut déboucher sur un règlement durable et apporter un avenir de paix et de développement durables", a déclaré M. Grundberg dans un communiqué transmis à Reuters.

Les pourparlers de Sanaa marquent des progrès dans les consultations entre les responsables saoudiens et houthis sous la médiation d'Oman, qui se déroulent parallèlement aux efforts de paix de l'ONU. Les initiatives de paix ont pris de l'ampleur après que l'Arabie saoudite et l'Iran, deux grands rivaux, ont accepté de rétablir leurs liens dans le cadre d'un accord négocié par la Chine.

Des sources, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré à Reuters que les pourparlers entre l'Arabie saoudite et les Houthis portaient sur la réouverture totale des ports contrôlés par les Houthis et de l'aéroport de Sanaa, sur le paiement des salaires des fonctionnaires à partir des recettes pétrolières, sur les efforts de reconstruction et sur un calendrier pour le départ des forces étrangères du pays.

M. Grundberg a déclaré qu'il se félicitait de tout engagement bilatéral permettant de créer "un environnement plus propice au lancement d'un processus politique".

La guerre au Yémen est considérée comme l'une des nombreuses batailles par procuration entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Les Houthis, alignés sur l'Iran, ont chassé le gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite de Sanaa fin 2014 et contrôlent de facto le nord du Yémen, affirmant qu'ils se soulèvent contre un système corrompu et une agression étrangère.

Ils se battent depuis 2015 contre une alliance militaire dirigée par l'Arabie saoudite dans un conflit qui a fait des centaines de milliers de morts et rendu 80 % de la population du Yémen dépendante de l'aide humanitaire.