L'envoyé russe à l'ONU quitte la réunion sur l'Ukraine en raison d'une déclaration européenne.

Michel avait également accusé les troupes russes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, citant spécifiquement les rapports de violences sexuelles - le point central de la réunion du Conseil de sécurité - et les décrivant comme "une tactique de torture, de terreur et de répression".

Lors de sa propre déclaration plus tôt dans la réunion, M. Nebenzia avait "réfuté catégoriquement" toute accusation de violence sexuelle de la part des soldats russes, condamnant ce qu'il a qualifié de "mensonge".

Alors qu'il quittait la salle du Conseil de sécurité pendant la déclaration de Michel, un Nebenzia visiblement irrité a déclaré à Reuters : "Je ne pouvais pas rester" à cause des "mensonges que Charles Michel est venu distribuer ici".

S'adressant directement à Nebenzia alors qu'il sortait, Michel a déclaré : "Vous pouvez quitter la pièce, c'est peut-être plus facile de ne pas écouter la vérité".

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a alimenté une crise alimentaire mondiale, avec une flambée des prix des céréales, des huiles de cuisson, du carburant et des engrais. La Russie et l'Ukraine représentent près d'un tiers de l'approvisionnement mondial en blé, tandis que la Russie est également un exportateur d'engrais et que l'Ukraine est un exportateur de maïs et d'huile de tournesol.

"Monsieur l'Ambassadeur de la Fédération de Russie, soyons honnêtes, le Kremlin utilise les approvisionnements alimentaires comme un missile furtif contre les pays en développement", a déclaré Michel au Conseil de sécurité. "La Russie est la seule responsable de cette crise alimentaire".

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, tente de négocier ce qu'il appelle un "accord global" pour reprendre les exportations alimentaires ukrainiennes et les exportations russes de nourriture et d'engrais. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, doit se rendre en Turquie mercredi pour discuter du déblocage des exportations de céréales depuis l'Ukraine.