L'envoyé spécial des Etats-Unis pour la Corne de l'Afrique va bientôt quitter ses fonctions - sources

L'envoyé spécial adjoint Payton Knopf reprendra le poste à titre intérimaire, ont indiqué les sources, ajoutant que le départ de Satterfield n'était pas imminent.

Plus tôt, le département d'État avait annoncé que M. Satterfield et M. Knopf devaient arriver en Éthiopie mercredi, pour des réunions avec des responsables du gouvernement éthiopien, des représentants d'organisations humanitaires et des partenaires diplomatiques.

Interrogé sur le départ de M. Satterfield, le département d'État n'a fait aucun commentaire officiel.

La nouvelle du départ prévu de M. Satterfield, rapportée pour la première fois par le magazine Foreign Policy, intervient à un moment où de multiples crises secouent la région.

Un conflit de plus d'un an en Éthiopie a suscité des accusations d'atrocités des deux côtés, tandis que le Soudan est en proie à des troubles économiques et politiques suite à un coup d'État en octobre.

Les fréquents changements de personnel soulèvent également des questions sur l'engagement de l'administration Biden envers la région, en particulier à un moment où elle est aux prises avec des crises urgentes de politique étrangère ailleurs, principalement l'invasion russe de l'Ukraine.

La région reste une "priorité absolue" pour l'administration, a déclaré un haut fonctionnaire du département d'État, sans donner plus de détails.

M. Satterfield, un diplomate de carrière ayant plusieurs dizaines d'années d'expérience, avait remplacé Jeffrey Feltman, un autre diplomate américain chevronné qui avait démissionné à la fin de l'année dernière après environ neuf mois à ce poste. Feltman continue de servir à titre consultatif.

La semaine dernière, deux importants groupes de défense des droits de l'homme ont accusé les forces armées de la région Amhara d'Éthiopie de mener une campagne de nettoyage ethnique contre les Tigréens au cours d'une guerre qui a tué des milliers de civils et déplacé plus d'un million de personnes.

Amnesty International et Human Rights Watch (HRW) ont déclaré dans un rapport conjoint que les abus commis par les responsables de la région Amhara et les forces spéciales et milices régionales lors des combats dans l'ouest du Tigré équivalaient à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ils ont également accusé l'armée éthiopienne de complicité dans ces actes.

Le gouvernement éthiopien a déclaré la semaine dernière dans un communiqué qu'il s'engageait à faire rendre des comptes à tous les responsables de violations des droits de l'homme et du droit humanitaire.

Le porte-parole du gouvernement Amhara, Gizachew Muluneh, a déclaré à Reuters la semaine dernière que les allégations d'abus et de nettoyage ethnique dans l'ouest du Tigré étaient des "mensonges" et des informations "fabriquées".

La semaine dernière, les États-Unis ont exprimé leur inquiétude face aux rapports faisant état d'atrocités à caractère ethnique au Tigré et ont demandé la fin des détentions illégales fondées sur l'ethnicité.

Au Soudan, la prise de pouvoir militaire a fait dérailler une transition qui avait suscité l'espoir de mettre fin à des décennies d'autocratie, de conflit civil et d'isolement économique après le renversement de l'ancien président Omar al-Bashir lors d'un soulèvement en 2019.