Les médiateurs internationaux ont redoublé d'efforts pour éviter une nouvelle confrontation armée entre Israël et le groupe islamiste Hamas, qui dirige la bande de Gaza, dans un contexte d'escalade des manifestations violentes le long de la barrière frontalière.

"Les Nations unies discutent et travaillent avec toutes les parties concernées pour améliorer la vie des habitants de Gaza, en particulier les plus vulnérables", a déclaré Tor Wennesland, l'envoyé spécial des Nations unies pour la paix au Proche-Orient, sur le réseau social X mercredi, au lendemain de sa rencontre avec des responsables du Hamas à Gaza.

"La situation à l'intérieur de la bande de Gaza est désastreuse et nous devons éviter un nouveau conflit qui aurait de graves conséquences pour tous. Les habitants de Gaza ont suffisamment souffert et méritent plus qu'un retour au calme".

Un diplomate régional a déclaré que l'Égypte, qui a négocié de nombreuses trêves entre Israël et les militants de Gaza dans le passé, avait également intensifié ses efforts pour éviter de sombrer dans une nouvelle guerre.

Les Palestiniens de Gaza organisent des manifestations le long de la clôture depuis près de deux semaines, rompant ainsi avec une période de calme relatif.

Les Gazaouis disent protester contre des problèmes tels que le traitement des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes et les visites juives dans l'enceinte de la mosquée Al Aqsa, un lieu saint pour les musulmans et les juifs, qui le connaissent sous le nom de "mont du Temple".

Des jeunes ont lancé des pierres et des engins explosifs improvisés sur les troupes israéliennes, qui ont répondu par des tirs réels, tuant un Palestinien et en blessant des dizaines d'autres.

Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré à la radio israélienne Kan que les manifestations ne permettraient pas d'obtenir des concessions de la part d'Israël.

"La priorité est de mettre en place une défense solide et d'empêcher que les incidents ne dépassent la clôture. Quiconque transforme l'incident en acte de terrorisme est touché et tué... Ils n'obtiendront pas de concessions par le terrorisme", a déclaré M. Hagari.

Israël a fermé les points de passage et empêché les travailleurs d'entrer sur son territoire depuis le début de la semaine dernière. Israël a déclaré que la réouverture "sera soumise à une évaluation continue de l'évolution de la situation dans la région".

AMÉLIORATIONS ÉCONOMIQUES

Un porte-parole du Hamas n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Le groupe a défendu les manifestations, affirmant qu'elles visaient à protester contre le bouclage et les "agressions" d'Israël contre les Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, occupées par Israël.

Plusieurs guerres et un blocus de 16 ans mené par Israël et soutenu par l'Égypte ont dévasté l'économie de Gaza et fait grimper le taux de chômage à environ 46 %, l'un des plus élevés au monde.

Le diplomate régional, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat parce qu'il n'était pas autorisé à parler aux médias, a déclaré que les médiateurs cherchaient à obtenir davantage d'améliorations économiques de la part d'Israël, un assouplissement des points de passage contrôlés par Israël avec Gaza et une augmentation du nombre de permis de travail.

En contrepartie, a-t-il dit, le Hamas limiterait les manifestations et mettrait fin à l'utilisation de bombes improvisées et de ballons incendiaires.

Il a ajouté que les manifestations n'étaient pas isolées d'un problème financier auquel le Hamas est confronté, aggravé par les coupes sombres opérées par le Qatar.

Le Qatar a réduit de 7 millions de dollars à 5 millions de dollars la subvention qu'il avait l'habitude d'offrir pour financer les salaires de 40 000 employés du Hamas.

En août, les employés ont reçu 55 % des salaires, au lieu des 60 % habituels. Le groupe n'a pas versé l'intégralité des salaires depuis de nombreuses années.

"Le Hamas comprend qu'il n'est dans l'intérêt de personne à Tel-Aviv, à Washington ou dans la région d'avoir des guerres ou de s'engager dans des batailles ouvertes avec Gaza. C'est pourquoi il a commencé à mettre en place des outils durs et à organiser des manifestations le long de la frontière à l'est de Gaza afin de faire pression sur les politiciens de Tel-Aviv et de Washington", a déclaré Mohammad Abu Jayyab, économiste à Gaza.