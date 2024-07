L'épargne des ménages dans la zone euro a atteint son plus haut niveau depuis environ trois ans, tandis que les investissements ont continué à baisser au premier trimestre 2024, a indiqué jeudi l'office statistique de l'Union européenne.

Les Européens épargnent depuis longtemps plus que leurs homologues américains et l'écart s'est creusé récemment, peut-être en raison des incertitudes liées à la guerre en Ukraine et des perspectives économiques plus larges.

Le taux d'épargne des ménages, qui mesure l'épargne en proportion du revenu disponible, a augmenté pour atteindre 15,3 % dans la zone euro au cours du premier trimestre, contre 14,1 % au quatrième trimestre 2023, selon les données d'Eurostat. Ce taux reste inférieur au niveau record de 25,1 % atteint au deuxième trimestre de 2020 à la suite d'une pandémie.

Qu'il s'agisse de la vente d'obligations d'État aux ménages par l'Italie ou de la création d'un produit d'épargne paneuropéen par la France, les gouvernements de toute l'Europe cherchent des moyens de mobiliser la richesse des ménages.

Mais alors que l'épargne a augmenté, les investissements des ménages ont chuté à 9,5 % au cours du trimestre, leur niveau le plus bas depuis début 2021, selon les données.

L'inflation dans la zone euro a baissé à 2,5 % en juin, tandis que la confiance des consommateurs s'est également améliorée. (Reportage de Leo Marchandon et Olivier Sorgho à Gdansk ; édition de Milla Nissi)