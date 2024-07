La chaîne de supermarchés new-yorkaise Gristedes va payer une amende civile de 400 000 dollars et dépenser 13,5 millions de dollars en réparations et en améliorations pour répondre aux accusations selon lesquelles les réfrigérateurs de ses magasins émettaient beaucoup plus de gaz à effet de serre que les réfrigérateurs de ses concurrents, a déclaré lundi le ministère américain de la justice.

Gristedes a été accusé d'avoir laissé fuir 42 094 livres de réfrigérant de ses magasins entre 2019 et 2021, soit l'équivalent en gaz à effet de serre de la conduite d'une voiture à essence sur 140 millions de miles (225 millions de km) - ou 5 622 fois le tour de l'équateur de la Terre.

Le ministère de la justice a également déclaré que Gristedes avait "complètement ignoré" une règle de l'Agence américaine de protection de l'environnement adoptée dans le cadre de la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act), qui oblige les supermarchés à surveiller, réparer et documenter les fuites de réfrigérants commerciaux.

En vertu d'un décret d'accord, Gristedes doit réduire ses émissions d'au moins 73 % par rapport aux niveaux de 2020, et devra s'acquitter d'importantes pénalités supplémentaires en cas d'échec, a déclaré le procureur Damian Williams, à Manhattan, dans un communiqué.

Le décret exige que Gristedes effectue les réparations nécessaires, installe des réfrigérants avancés à faible potentiel de réchauffement planétaire dans trois magasins et réduise son taux de fuite d'entreprise dans les quatre ans à moins de 16 %, contre 59 % en 2020.

Un juge doit approuver le décret de consentement, qui a été signé par le propriétaire milliardaire de Gristedes, John Catsimatidis.

Gristedes n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. La chaîne n'utilise plus de substances appauvrissant la couche d'ozone comme réfrigérants dans ses magasins, mais a reconnu utiliser des hydrofluorocarbones, qui sont également des gaz à effet de serre, selon le décret de consentement.

Gristedes, dont l'histoire remonte à 1888, exploite 19 magasins, principalement à Manhattan, selon son site web.