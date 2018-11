L'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC prend de l'ampleur

KINSHASA, 29 novembre (Reuters) - Le bilan de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo s'est alourdi, avec 426 cas confirmés, a annoncé jeudi soir le ministère congolais de la Santé.

L'épidémie de fièvre hémorragique, qui s'est déclarée en août dernier, a tué jusqu'à 245 personnes dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, où les attaques de groupes armés et la résistance opposée par certaines communautés au travail des équipes de santé nuisent à la réponse sanitaire des autorités.

Depuis la découverte du virus en 1976, dans ce qui était encore le Zaïre, la RDC a subi dix épidémies. Celle en cours est la plus importante.

Mais elle reste sans commune mesure avec l'épidémie de 2013-2016 qui a frappé trois pays d'Afrique de l'Ouest (Guinée, Libéria et Sierra Leone), où plus de 28.000 cas avaient été recensés, dont plus de 11.000 mortels selon des données http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208876/ebolasitrep_2June2016_fre.pdf;jsessionid=A0DF2FF316B0B50FD2DB9489C6A6DE0F?sequence=1 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). (Giulia Paravicini Henri-Pierre André pour le service français)