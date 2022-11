L'épidémie de choléra au Malawi risque de s'aggraver avec la saison des pluies

La plupart des décès dus à la maladie, qui se propage par l'eau et la nourriture contaminées, surviennent dans quatre districts bordant le lac Malawi et à Blantyre, la deuxième plus grande ville du pays.

Des camps de traitement, principalement des tentes de fortune, ont été installés et les patients atteints du choléra arrivent en masse, mettant la pression sur un système de soins de santé déjà débordé et dépourvu de médicaments et d'équipements essentiels.

Selon M. Chiponda, la plupart des décès sont survenus après que les patients ne se soient rendus dans les établissements pour y recevoir un traitement que tard dans la progression de la maladie. Le taux de mortalité de l'épidémie est désormais de 3,1 %, contre 2 % en mars.

Les journalistes de Reuters ont visité trois grands centres de traitement autour de Blantyre, situés à Limbe et Ndirande dans le quartier central des affaires urbaines, et à Chileka dans la périphérie rurale.

"Nous anticipons davantage de cas, mais nous ne sommes pas encore bien préparés en termes de fournitures d'équipement et de capacités de connaissances", a déclaré Eunice Mselemu, infirmière à la clinique de Ndirande, dans le township le plus densément peuplé de Blantyre.

Les agents de santé craignent que le pire soit à venir car les cas actuels ont été enregistrés avant le début du temps humide.

"C'est la première fois que je vois le choléra frapper aussi fort avant la saison des pluies", a déclaré Violet Mota, assistante de surveillance sanitaire à la clinique de Limbe.

Le Malawien John Mangani est l'un de ceux qui ont reçu des liquides de réhydratation et un traitement trop tard dans la maladie pour survivre, a déclaré sa famille.

"Tout semble s'être passé si vite et nous l'avons perdu", a déclaré Aida, la sœur de Mangani à Chiswe, un village proche de la clinique de Limbe.

Le Malawi doit encore déployer une deuxième phase de vaccins contre le choléra après avoir reçu 2,9 millions de doses par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la santé au début du mois, laissant de nombreuses personnes à la recherche des doses restantes d'une précédente campagne de vaccination en mai.