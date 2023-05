Lorsqu'une épidémie de choléra a été confirmée à Hammanskraal, juste au nord de Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud, cela n'a guère surpris les habitants qui faisaient la queue pour obtenir des bouteilles d'eau potable et du savon.

"Si vous buvez l'eau (du robinet), votre estomac coule", a déclaré Joyce Tshweau, 51 ans, après avoir bravé la longue file d'attente pour obtenir de l'eau propre destinée à enrayer une épidémie qui a déjà tué 21 personnes.

L'eau potable et l'assainissement ont toujours été un problème à Hammanskraal, une région pauvre qui compte environ 120 000 habitants, comme c'est le cas dans plusieurs régions d'Afrique du Sud.

On ignore comment l'épidémie s'est déclarée et si elle est liée à l'eau polluée de Hammanskraal. Les autorités enquêtent sur l'origine de l'épidémie. Le choléra est davantage associé aux pays les moins développés d'Afrique qu'à la capitale du pays le plus industrialisé.

Il a néanmoins mis en lumière les plaintes concernant la prestation de services, qui constituent une préoccupation majeure avant les élections nationales de 2024, qui devraient être les plus difficiles pour le Congrès national africain (ANC) depuis qu'il a pris le pouvoir à la fin de la domination de la minorité blanche en 1994.

Selon Tumelo Koitheng, 52 ans, qui préside le Hammanskraal Residents Forum, la municipalité n'a pas entretenu une station d'épuration voisine et des eaux usées brutes ont commencé à s'infiltrer dans l'approvisionnement en eau.

La municipalité a été dirigée par l'ANC jusqu'en 2016, date à laquelle l'Alliance démocratique, parti d'opposition, a pris le relais, mais la qualité de l'eau ne s'est pas améliorée, selon les habitants.

"L'eau avait une couleur verdâtre et on sentait les excréments", a déclaré M. Koitheng, ajoutant que les habitants étaient obligés d'acheter de l'eau en bouteille parce que les visites des camions-citernes étaient peu fréquentes.

Le ministère national de la santé n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le vice-ministre sud-africain de l'eau et des égouts, David Mahlobo, a déclaré aux journalistes lundi que les stations d'épuration des eaux usées autour de Pretoria n'avaient pas été correctement entretenues.

"C'est une triste situation que nous soyons en train de traiter des épidémies de maladies (datant)... du Moyen-Âge. L'Afrique du Sud est l'économie la plus riche du continent africain", a déclaré Jo Barnes, maître de conférences émérite à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'université de Stellenbosch.