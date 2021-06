L'épidémie de fièvre Ebola terminée en Guinée, selon l'OMS

CONAKRY, 19 juin (Reuters) - Déclarée en février, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola est terminée en Guinée, a annoncé samedi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

"Grâce aux leçons tirées de l'épidémie de 2014-2016 à grâce aux efforts rapides et coordonnés, la Guinée est parvenue à maîtriser l'épidémie et à empêcher sa propagation au-delà de ses frontières", s'est réjoui dans un communiqué Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS.

Le bilan de cette dernière épidémie est de 12 morts et 16 contaminations.

De 2014 à 2016, près de 11.300 people sont mortes lors d'une épidémie de fièvre Ebola, principalement en Guinée, au Sierra Leone et au Liberia.

Les vaccins et l'amélioration des traitements contre la maladie ont permis de mettre fin l'an dernier à la deuxième plus grande flambée épidémique connue à ce jour, en République démocratique du Congo. L'épidémie a été déclarée vaincue en juin dernier après deux ans d'efforts et quelque 2.200 morts. (Saliou Samb; version française Nicolas Delame)