L'épidémie de variole du singe en Europe est la plus importante jamais enregistrée dans la région, avec plus de 100 cas.

Des cas ont maintenant été confirmés dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la France, les États-Unis et l'Australie.

Identifiée pour la première fois chez les singes, la maladie se propage généralement par contact étroit et s'est rarement répandue en dehors de l'Afrique, de sorte que cette série de cas a suscité des inquiétudes.

Toutefois, les scientifiques ne s'attendent pas à ce que l'épidémie se transforme en pandémie comme le COVID-19, étant donné que le virus ne se propage pas aussi facilement que le SRAS-COV-2.

La variole du singe est généralement une maladie virale bénigne, caractérisée par des symptômes de fièvre ainsi que par une éruption cutanée bosselée distinctive.

"Avec plusieurs cas confirmés au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal, il s'agit de l'épidémie de monkeypox la plus importante et la plus étendue jamais observée en Europe", a déclaré le service médical des forces armées allemandes, qui a détecté son premier cas dans le pays vendredi.

Fabian Leendertz, de l'Institut Robert Koch, a qualifié le foyer d'épidémie.

"Toutefois, il est très peu probable que cette épidémie dure longtemps. Les cas peuvent être bien isolés grâce à la recherche des contacts et il existe également des médicaments et des vaccins efficaces qui peuvent être utilisés si nécessaire", a-t-il déclaré.

Il n'existe pas de vaccin spécifique pour la variole du singe, mais les données montrent que les vaccins qui ont été utilisés pour éradiquer la variole sont efficaces jusqu'à 85 % contre la variole du singe, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les autorités britanniques ont déclaré jeudi qu'elles avaient proposé un vaccin antivariolique à certains travailleurs de la santé et à d'autres personnes susceptibles d'avoir été exposées au monkeypox.

CAS INHABITUELS

Depuis 1970, des cas de monkeypox ont été signalés dans 11 pays africains. Le Nigeria connaît une importante épidémie depuis 2017 - depuis le début de l'année, 46 cas suspects ont été recensés, dont 15 ont depuis été confirmés, selon l'OMS.

Le premier cas européen a été confirmé le 7 mai chez une personne rentrée en Angleterre depuis le Nigeria.

Depuis lors, plus de 100 cas ont été confirmés en dehors de l'Afrique, selon un outil de suivi réalisé par un universitaire de l'Université d'Oxford. https://twitter.com/MOUGK/status/1527055553876348928

Un grand nombre de ces cas ne sont pas liés à un voyage sur le continent. Par conséquent, la cause de cette épidémie n'est pas claire, bien que les autorités sanitaires aient déclaré qu'il existe potentiellement un certain degré de propagation communautaire.

En Grande-Bretagne, où 20 cas ont maintenant été confirmés, l'Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré que les cas récents dans le pays concernaient principalement des hommes qui s'identifiaient comme gays, bisexuels ou ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Les 14 cas au Portugal qui ont tous été détectés dans des cliniques de santé sexuelle concernent également des hommes qui s'identifient comme gays, bisexuels ou ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Il est trop tôt pour dire si la maladie s'est transformée en une maladie sexuellement transmissible, a déclaré Alessio D'Amato, commissaire à la santé de la région de Lazio en Italie. Trois cas ont été signalés jusqu'à présent dans le pays.

Le contact sexuel, par définition, est un contact étroit, a ajouté Stuart Neil, professeur de virologie au Kings College de Londres.

"L'idée qu'il y ait une sorte de transmission sexuelle dans ce cas, je pense, est un peu exagérée", a-t-il déclaré.

Les scientifiques sont en train de séquencer le virus de différents cas pour voir s'ils sont liés, a déclaré l'OMS. L'agence devrait bientôt fournir une mise à jour.