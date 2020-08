L'épidémie liée au coronavirus a fait près de 800.000 morts

LONDRES, 22 août (Reuters) - Plus de 23,06 millions de personnes auraient été infectées par le nouveau coronavirus dans le monde et 798.997 en sont décédées, selon un décompte réalisé samedi par Reuters.

Des cas ont été observés dans plus de 210 pays et territoires depuis les premières infections signalées en Chine en décembre 2019.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 175.397 décès et 5,6 millions de personnes infectées, devant le Brésil (113.358 morts et 3,5 millions de cas), l'Inde (55.794 décès et 2,9 millions de personnes atteintes) et la Russie (16.189 morts et 946.976 cas). (Bureau de Londres, version française Elizabeth Pineau)