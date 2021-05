L'épisode spécial de la série "Friends" sera diffusé le 27 mai

LOS ANGELES, 13 mai (Reuters) - L'épisode spécial très attendu de "Friends", qui marquera les retrouvailles de la bande d'amis new-yorkais 17 ans après l'arrêt de la série, sera diffusé le 27 mai et comptera plusieurs invités célèbres, dont Justin Bieber, Lady Gaga et le groupe de K-pop BTS, a annoncé jeudi le service de vidéos à la demande HBO Max.

L'épisode, baptisé "Friends: The Reunion", devait initialement être tourné il y a plus d'un an mais le tournage a dû être reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de coronavirus.

L'épisode spécial a finalement été tourné en début d'année sur le même plateau que la série originale, l'une des plus populaires des années 1990 avant son arrêt en 2004. La série a ensuite connu un regain de popularité grâce à sa diffusion sur les services de vidéos en streaming.

Il réunira le casting original formé de Jennifer Aniston (Rachel), Lisa Kudrow (Phoebe), Courteney Cox (Monica), David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey) et Matthew Perry (Chandler).

Plus de 15 invités célèbres prendront aussi part à l'épisode, dont des anciens acteurs de la série comme Tom Selleck (Richard) et Maggie Wheeler (Janice) et d'autres tels que l'ancien footballeur David Beckham, l'acteur Kit Harington connu pour son rôle de Jon Snow dans la série "Game of Thrones" et la lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai. (Jill Serjeant; Blandine Hénault pour la version française)