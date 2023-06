Changement d'ambiance sur les marchés, qui encaissent le retour en force de l'inflation. Celle-ci fait de la résistance et complique singulièrement la tâche des financiers dans la mesure où sa persistance force les banquiers centraux à conserver une approche punitive sur les taux. Là où le bât blesse, c'est que les dernières statistiques économiques sont clairement mauvaises, de quoi réveiller le spectre d'une récession, voire, dans le pire des cas, celui d'une stagflation. La semaine qui démarre va justement ajouter de l'eau au moulin puisqu'elle sera marquée par une batterie d'indicateurs macroéconomiques, mais surtout par une nuée d'interventions de banquiers centraux.

Début de semaine oblige, on démarre cette chronique avec l'ambiance globale sur les actions. Wall Street a enclenché la marche arrière après plusieurs semaines de progression (cinq précisément pour l'indice élargi S&P500). Le rouge a également dominé les places européennes vendredi dernier : le CAC40 français a cédé 0,55%, le Dax allemand près du double tandis que le Footsie britannique n'a pas fait beaucoup mieux en cédant 0,54%. Seul le SMI suisse s'en est sorti avec une petite hausse de 0,34% grâce à la résilience de ses poids lourds défensifs comme Roche, Nestlé et Novartis. L'heure est donc à la prudence, à ne surtout pas confondre avec la panique puisque globalement, les indices européens se rapprochent simplement de leur niveau du début du mois de juin. En Asie, le Nikkei japonais opte lui aussi pour une pause tandis que la Chine traîne toujours son spleen malgré les mesures d'assouplissement monétaires mises en œuvre par Pékin.

Ne nous éloignons pas du registre des politiques monétaires puisque les banques centrales vont garder la vedette cette semaine avec des commentaires et des conférences de presse de banquiers centraux venant de tous bords puisqu'aujourd'hui s'ouvre le forum annuel de la Banque centrale européenne qui se tiendra jusqu'à mercredi dans la belle ville de Sintra, au Portugal. Ce forum rassemble des gouverneurs de banques centrales, des universitaires et autres représentants des marchés financiers pour échanger des points de vue sur les questions politiques actuelles dans une perspective de long terme. En parcourant le programme de l'évènement, j'apprends que les débats de cette édition seront consacrés à la stabilisation macroéconomique dans un contexte d'inflation volatile. Autrement dit, comment ne pas trop ruiner une économie en combattant l'inflation. Christine Lagarde doit prononcer un discours dès ce soir, mais les financiers s'intéresseront surtout à une table ronde organisée mercredi après-midi entre la présidente de la BCE, Jerome Powell (Fed), Andrew Bailey (BoE) et Kazuo Ueda (BoJ).

Changeons de sujet avec le programme macro de la semaine, qui est plutôt dense. Le marché a rendez-vous aujourd'hui avec l'indice Ifo de confiance des milieux des affaires allemand, avant les commandes de biens durables et surtout l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board demain. Jeudi, c'est la première estimation de l’inflation allemande de juin qui est cerclée en rouge dans nos agendas, avant l’inflation PCE américaine vendredi. Je parlais de prudence plus haut et vu ce programme, il est probable que les financiers continuent à limiter leurs initiatives en attendant la publication de ces statistiques.

A l'échelle microéconomique, le calendrier des sociétés s'étoffe lui aussi avec des publications qui concernent des grands noms de la consommation comme Associated British Foods, Alimentation Couche-Tard, Constellation Brands ou encore Nike et Hennes & Mauritz dans un autre registre.

En complément, quelques mots sur l'actualité qu'il ne fallait pas rater ce week-end. Je fais évidemment référence à la Russie et à la mutinerie (ou bien le coup d'Etat) avortée du groupe paramilitaire Wagner envers le pouvoir en place. Il y a eu beaucoup de pagaille entre vendredi soir et samedi soir avec un retour au calme hier. A cette heure, nous avons bien plus de questions que de réponses et il est donc bien trop tôt pour mesurer comment ce soulèvement éphémère peut affecter le pouvoir de Poutine et la guerre en Ukraine.

Dans un tout autre registre, l'actualité financière du moment est portée par le bitcoin, qui a retrouvé les faveurs des investisseurs en atteignant son plus haut niveau depuis plus d'un an à 30600 USD. Cela me donne l'occasion de faire un petit peu de publicité pour mon collègue Laurent Pignot, qui animera demain un webinaire dédié aux enjeux de ces nouvelles technologies. Si ça vous intéresse, le lien d'inscription est ici.

Les indicateurs avancés européens sont stables ce matin. En Asie, le Japon évolue pas très loin de l'équilibre puisque le Nikkei cède 0,03% à l'heure où j'écris ces lignes. En Chine, l'ambiance est plus lourde en raison de la faiblesse des données sur le tourisme au cours des trois jours du festival des bateaux-dragons. La CSI300 cède 1,20% tandis que le Hang Seng limite son repli à -0,30%. Ailleurs, la Corée du Sud avance de 0,33% tandis que l'Australie perd environ 0,40%.

Les temps forts économiques du jour

L'Ifo allemand sur le climat des affaires sera la principale statistique de la séance et sera dévoilé à 10h00. Tout l'agenda macro ici.

L'euro perd un peu de terrain face au dollar à 1,09 USD. L'once d'or se stabilise à 1925 USD. Le pétrole fait du surplace avec un Brent de Mer du Nord à 74 USD le baril et un brut léger américain WTI à 69,30 USD. La dette américaine affiche un rendement à 10 ans à 3,723%. Le bitcoin se négocie à 30300 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Saudi Aramco et TotalEnergies attribuent 11 milliards de dollars de contrats pour la construction du projet Amiral en Arabie Saoudite.

Renault accélère le développement d'Alpine Racing via une prise de participation de 200 millions d'euros d'un groupe d'investisseur (Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maxium Effort Investments).

Pernod Ricard signe un protocole d'accord pour céder sa marque de whisky Clan Campbell.

Un médicament de Sanofi et Swedish Orphan Biovitrum contre une maladie sanguine rare prévient les hémorragies chez les enfants dans un essai de phase avancée.

Euronext vend une participation de 11,1 % dans la société de compensation LCH SA à LCH Group Holdings pour 111 millions d'euros.

L'inspection du travail a ordonné une "fermeture administrative temporaire" d'une partie du site de l'aciérie ArcelorMittal de Fos-sur-Mer, près de Marseille.

Casino, Guichard-Perrachon finalise la cession de sa participation résiduelle dans le brésilien Assaí.

Olivier Heckenroth démissionne de la présidence du conseil de surveillance de Rubis.

Dassault Aviation et Dassault Systèmes vont créer une chaire d'enseignement et de recherche à l'Institut Polytechnique de Paris.

Eramet rembourse en intégralité son emprunt obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros.

Scor nomme Fabrice Brégier à la présidence du conseil d'administration.

Latécoère annonce le départ de son président du conseil d'administration Pierre Gadonneix et la nomination de Thierry Mootz au poste de président-directeur général.

Genomic Vision émet une troisième tranche d'Ocabsa pour 1,92 million d'euros.

Ils ont/vont publier : MedinCell

Dans le monde

