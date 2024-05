* Le marché du sucre est considéré comme trop dépendant du Brésil

* Le manque de pluie pourrait réduire la récolte de canne à sucre au Brésil

Le manque de pluie pourrait réduire la récolte de canne à sucre au Brésil * Des retards potentiels dans les ports brésiliens pourraient également resserrer les approvisionnements

* Le ratio stocks/utilisation est le plus bas depuis 2010

* Les conditions météorologiques en Inde constituent également un facteur de risque

*

NEW YORK, 10 mai (Reuters) - Le marché mondial du sucre est confronté à des risques d'approvisionnement, tels que le manque de pluie et la congestion portuaire au Brésil, principal exportateur, qui pourraient rompre l'équilibre actuel, les faibles stocks réduisant sa résilience.

La New York Sugar Week, un rassemblement annuel de l'industrie sucrière, où une série de séminaires et un dîner industriel attirent des participants du monde entier, s'est déroulée cette semaine dans un contexte d'équilibre entre l'offre et la demande.

Les prix du sucre oscillent autour de 19-20 cents la livre depuis des semaines, après avoir chuté lourdement à la fin de l'année dernière à partir de 28 cents, en raison d'une fin de récolte étonnamment positive au Brésil, qui a compensé les déficits de l'Inde et de la Thaïlande.

Les prix actuels ne sont pas trop mauvais pour les vendeurs ou les acheteurs. La demande est bonne et la production dans les régions clés se rétablit. Toutefois, les experts qui se sont exprimés au cours de l'événement mondial de l'industrie cette semaine, avertissent que la stabilité du marché est précaire.

"Le tableau d'ensemble est que les stocks mondiaux de sucre restent serrés", a déclaré Mauro Angelo, directeur général d'Alvean, le plus grand négociant de sucre au monde. "Le ratio stocks/utilisation est de 37 %, le plus faible depuis 2010", a-t-il ajouté.

"Le marché sera exposé aux performances logistiques du Brésil", a déclaré Jose Orive, directeur exécutif de l'Organisation internationale du sucre (ISO). Le risque est de voir se répéter la situation de chargement serré dans les ports brésiliens en 2023, alors que le pays a augmenté sa part des exportations mondiales de sucre de 70 % à 80 %, en l'absence de l'Inde sur le marché de l'exportation.

Le Brésil et l'Inde représentent ensemble plus de 40 % de la production mondiale de sucre.

Marcelo de Andrade, directeur général des produits de base chez le négociant chinois COFCO International, a également souligné que les conditions météorologiques constituaient un facteur de risque.

"Si quelque chose ne va pas (avec la météo) en Inde, cela pourrait être explosif pour le marché", a-t-il déclaré.

En résumé, si tout se passe bien, le marché restera stable, mais tout problème entraînera une hausse des prix.

La dépendance excessive à l'égard du Brésil pour l'approvisionnement du marché est considérée comme un risque majeur.

Tom McNeill, directeur général de Green Pool Commodity Specialists, a déclaré que le temps sec et chaud qui règne actuellement dans ce pays et la logistique portuaire étaient préoccupants.

"Tout problème avec le Brésil pourrait provoquer une réaction des prix", a-t-il déclaré.

M. Andrade, de COFCO, a déclaré que la société venait de suspendre la plantation de canne à sucre au Brésil, où elle exploite quatre usines, en raison de la faible humidité du sol. "Nous avons besoin de pluie en mai et juin, sinon la récolte sera moins importante", a-t-il déclaré.

Le Brésil connaît actuellement une vague de chaleur, la plupart des régions centrales affichant des températures allant jusqu'à 34 degrés Celsius, sans qu'il pleuve. Des précipitations sont prévues pour la fin du mois de mai, mais elles ne seront pas très importantes.

Selon M. McNeill, le temps sec stimule la trituration de la canne à sucre et la production de sucre au début de la récolte brésilienne, ce qui pourrait inciter les spéculateurs à augmenter leur position à découvert sur le marché et à faire baisser les prix.

"Il existe un risque substantiel pour la deuxième partie de la récolte", a-t-il déclaré.

"À moins que nous ne nous trompions lourdement sur la récolte brésilienne, il n'y a guère de raison pour que les prix du sucre restent à 20 cents", a déclaré M. Angelo d'Alvean. (Reportage de Marcelo Teixeira, rédaction de Nigel Hunt et Tomasz Janowski)