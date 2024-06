Les membres de l'équipage d'un yacht accusé d'avoir déclenché un incendie de forêt la semaine dernière sur l'île grecque d'Hydra ont nié les accusations d'incendie criminel lors de leur comparution devant un juge, ont indiqué une source juridique et les médias locaux.

Les incendies de forêt sont fréquents dans ce pays méditerranéen, mais ils sont devenus plus fréquents et plus dévastateurs en raison d'un temps plus chaud, plus sec et plus venteux, que les scientifiques associent au changement climatique. Ces dernières années, la Grèce a renforcé les sanctions pour les incendies criminels.

L'incendie, qui aurait été déclenché par des feux d'artifice, s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi, dévorant près de 300 000 mètres carrés de la seule forêt de pins de l'île avant que les pompiers ne maîtrisent les flammes tôt dans la journée de samedi.

Les 13 membres grecs de l'équipage du yacht, qui était amarré à 350 mètres du rivage lorsque l'incendie s'est déclaré, ont été arrêtés dimanche dans un port de plaisance près d'Athènes et accusés d'avoir déclenché l'incendie.

Ils ont tous nié avoir commis le moindre acte répréhensible et ont réitéré leur position devant un juge d'instruction du tribunal du Pirée mercredi.

Dans une déclaration citée par l'Athens News Agency, la société exploitant le yacht, Salaminia Yachting LTD, a déclaré qu'elle attendait les résultats de l'enquête et qu'elle "conservait une confiance absolue dans l'intégrité et la sincérité des membres de l'équipage", qui ont déclaré qu'ils n'étaient pas impliqués dans l'incident.

La source juridique a déclaré précédemment qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour les relier à l'affaire et que le capitaine du navire avait été la première personne à alerter les autorités au sujet de l'incendie, alors que d'autres yachts se trouvaient également dans la zone élargie.

Des témoins ont déclaré avoir vu de la fumée et des flammes après avoir entendu 15 à 20 sons forts, semblables à des explosions de feux d'artifice, à 22h30 (1930 GMT) dans la nuit de vendredi à samedi, selon des documents judiciaires vus par Reuters.

L'un d'eux a déclaré avoir vu un bateau en caoutchouc se diriger vers le yacht alors que l'incendie se propageait rapidement. Ils ont ensuite vu un extincteur à l'arrière du yacht.