Le premier astronaute turc et trois autres membres d'équipage représentant l'Europe ont été lancés de Floride jeudi pour un voyage vers la Station spatiale internationale dans le cadre de la dernière mission commerciale organisée par la startup texane Axiom Space.

Une capsule SpaceX Crew Dragon transportant le quatuor Axiom a décollé environ une heure avant le coucher du soleil du Centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, entamant un vol de 36 heures vers le laboratoire orbital.

Le lancement a été retransmis en direct sur le site web d'Axiom.

Le vaisseau autonome Crew Dragon devait atteindre la Station spatiale internationale (ISS) tôt samedi matin et s'amarrer à l'avant-poste orbital à quelque 400 km au-dessus de la Terre.

Cette mission était le troisième vol de ce type organisé par la société Axiom, basée à Houston, au cours des deux dernières années, alors que l'entreprise développe son activité de mise en orbite d'astronautes sponsorisés par des gouvernements étrangers et des entreprises privées.

La société facture à ses clients au moins 55 millions de dollars pour chaque siège d'astronaute.

Initialement prévu pour mercredi, le lancement a été reporté de 24 heures afin de laisser plus de temps pour les inspections finales et l'analyse des données, y compris pour un problème lié au système de parachute utilisé pour ralentir la descente de la capsule avant l'amerrissage, ont déclaré Axiom et SpaceX.

La mission Axiom-3 prévoit que l'équipage passera environ 14 jours à bord de l'ISS pour mener plus de 30 expériences scientifiques, la plupart d'entre elles étant axées sur les effets des vols spatiaux sur la santé et les maladies humaines.

D'un point de vue plus symbolique, la mission reflète le nombre croissant de nations qui s'aventurent sur l'orbite terrestre afin d'améliorer leur prestige mondial, leurs prouesses militaires et leurs communications par satellite.

La Turquie, candidate de longue date à l'adhésion à l'Union européenne, était sur le point d'entrer dans le club exclusif mais grandissant des pays invités à l'ISS en envoyant Alper Gezeravc, 44 ans, vétéran de l'armée de l'air turque, pour le premier vol habité de son pays en tant que spécialiste de la mission Ax-3.

Il a été rejoint par le colonel Walter Villadei, de l'armée de l'air italienne : Walter Villadei, 49 ans, colonel de l'armée de l'air italienne et pilote désigné de l'Ax-3 ; Marcus Wandt, 43 ans, aviateur suédois et autre spécialiste de mission ; et Michael López-Alegría, 65 ans, astronaute de la NASA à la retraite, qui possède la double nationalité espagnole et américaine et agit en tant que commandant de mission. López-Alegría, cadre chez Axiom, a également commandé la première mission de la société vers l'ISS en avril 2022.

Axiom a présenté ce vol comme "la première mission commerciale d'astronautes entièrement européenne" vers la station spatiale.

En mai 2023, Axiom-2 a lancé une équipe composée de deux Américains et de deux Saoudiens, dont Rayyanah Barnawi, une scientifique biomédicale qui est devenue la première femme arabe envoyée en orbite, pour une mission de huit jours vers l'ISS.

SpaceX, la société privée de fusées et de satellites du milliardaire Elon Musk, fournit les véhicules de lancement et les capsules d'équipage d'Axiom dans le cadre d'un contrat, comme elle l'a fait pour les missions de la NASA vers l'ISS. SpaceX gère également le contrôle des missions pour les lancements de ses fusées depuis le siège de l'entreprise, près de Los Angeles.

La NASA, en plus de fournir le site de lancement à Cap Canaveral, assume la responsabilité des astronautes une fois qu'ils ont rejoint la station spatiale.

Axiom, une entreprise créée il y a huit ans et dirigée par l'ancien responsable du programme ISS de la NASA, fait partie d'une poignée d'entreprises qui construisent leur propre station spatiale commerciale destinée à remplacer l'ISS, que la NASA prévoit de mettre hors service aux alentours de 2030.

Lancée en orbite en 1998, l'ISS est occupée en permanence depuis 2000 dans le cadre d'un partenariat dirigé par les États-Unis et la Russie, auquel participent le Canada, le Japon et 11 pays membres de l'Agence spatiale européenne.