L'équipe de Biden voit peu d'options sur l'inflation avant les midterms de novembre

Les données de la semaine dernière ont montré que l'inflation se situait toujours au niveau le plus élevé des 40 dernières années, mais qu'elle était légèrement inférieure à un pic antérieur. L'économie et la façon dont M. Biden la gère sont des questions essentielles pour les électeurs, et la réduction du coût de la viande, de l'essence et d'autres produits de première nécessité est un moyen clé pour M. Biden et ses collègues démocrates de défendre le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre, selon les stratèges.

Mais la capacité de tout président américain à réduire les prix à court terme sur les marchés mondiaux de produits allant du pétrole aux céréales est limitée, selon les conseillers de la Maison Blanche. L'influence sur les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement liés aux fermetures du COVID en Chine et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui font tous deux grimper les prix, est encore plus hors de portée, disent-ils.

L'administration s'attend à ce que l'inflation diminue davantage par rapport à son rythme effréné récent à mesure que l'année avance, ont déclaré les conseillers, mais pas à un niveau qui serait jugé acceptable.

En réponse, la Maison Blanche, qui jusqu'à récemment décrivait la poussée inflationniste comme transitoire, a développé une stratégie à trois volets : agir aussi agressivement que possible sur les prix qu'elle pense pouvoir influencer à la marge, souligner le rôle du président russe Vladimir Poutine et de la pandémie, et attaquer les Républicains, en suggérant que leurs politiques économiques seraient pires.

Ce changement de message non testé intervient après que certains démocrates aient dit à la Maison Blanche qu'elle était trop lente à prendre au sérieux le problème politique de l'inflation. Les démocrates disent qu'il est trop tôt pour dire si le nouveau message influencera les électeurs.

"Il y a eu un peu de sur-promesse et de sous-délivrance", a déclaré Jason Furman, professeur d'économie à l'Université de Harvard et ancien conseiller principal du président Barack Obama. "Maintenant, le message est plus réaliste". Mais il a ajouté qu'il n'était pas certain que le nouveau message satisfasse les électeurs.

Les stratèges politiques disent qu'il est important pour le président Joe Biden de communiquer son empathie et son action, même en l'absence de bonnes options, alors qu'un parti républicain autrement divisé s'unit pour attaquer le président sur la "Bidenflation". "Ils doivent communiquer que les familles sont en difficulté, mais voici ce que nous faisons aujourd'hui", a déclaré la sondeuse démocrate Celinda Lake, qui a ajouté que les électeurs, dans les groupes de discussion, identifiaient le problème comme étant essentiel pour les démocrates. "Il suffit d'être sans relâche sur le terrain pour faire quelque chose chaque semaine, chaque jour sur ces questions."

Les républicains accusent le plan de sauvetage américain de 1 900 milliards de dollars de M. Biden et d'autres politiques d'être à l'origine de l'inflation, bien que les prix aient commencé à bondir avant son entrée en fonction et que le phénomène soit mondial.

DÉCRETS, MESSAGES

Pour sa part, la Maison Blanche de M. Biden a critiqué les entreprises qui empochent des bénéfices records et procèdent à des rachats d'actions tout en pratiquant des prix élevés. Elle a également tenté d'accroître la concurrence dans des secteurs tels que l'emballage de la viande, s'est associée à des détaillants pour désengorger les chaînes d'approvisionnement dans les ports et les chemins de fer, et a libéré du pétrole des réserves stratégiques pour tenter de faire baisser les prix.

La stratégie de la Maison Blanche avant les élections du 8 novembre est d'identifier et d'utiliser autant d'actions exécutives que possible pour soulager les Américains aux prises avec des coûts élevés.

Les actions futures pourraient s'étendre de l'allègement des prêts étudiants aux exonérations fiscales sur l'essence et aux subventions pour les soins de santé.

Mais certaines politiques pourraient s'avérer être des épées à double tranchant. La réduction des prêts étudiants aide les emprunteurs mais augmente l'inflation pour l'ensemble de l'économie, a déclaré M. Furman.

D'autres mesures potentielles, en particulier la réduction des droits de douane à l'importation, permettraient de réduire un peu les coûts, mais elles comportent leurs propres risques politiques et pourraient ne pas modifier de manière significative la dynamique fondamentale de l'inflation, selon les responsables.

Qu'est-ce qui n'est pas au menu ? La réforme de l'immigration. M. Biden a proposé un ensemble complet de réformes en 2021 qui aurait permis à davantage de travailleurs de combler les pénuries de main-d'œuvre nationale qui ont fait augmenter les salaires et les prix, mais la législation n'a pas réussi à passer par le Congrès.

Les politiques d'immigration restrictives adoptées sous l'administration précédente ont été conservées par Biden, y compris les restrictions COVID-19. Les changements de politique ont empêché quelque 3,4 millions d'immigrants supplémentaires d'entrer aux États-Unis de 2016 à 2021, selon les calculs de la Banque de la Réserve fédérale de Kansas City, ce qui a contribué à la pénurie de travailleurs.

M. Biden continuera à mettre l'accent sur le rôle que joue la Fed dans le contrôle des prix, selon les responsables. Il soulignera également son soutien à la décision de la banque centrale de relever fortement les taux d'intérêt.

Il prévoit en outre de souligner l'impact inflationniste du blocage par la Russie des exportations de céréales ukrainiennes et ce qu'il considère comme le coût nécessaire de l'isolement de Poutine par des mesures telles que la restriction de l'utilisation du pétrole russe, même si elles augmentent les prix pour les Américains.

Pendant ce temps, les démocrates continueront à dire aux électeurs que les républicains n'ont aucun plan politique sérieux. Les républicains n'ont approuvé aucune recommandation détaillée pour lutter contre l'inflation, mais ils sont favorables à la réduction des impôts et des déficits budgétaires, ainsi qu'à l'assouplissement des réglementations pour les producteurs de pétrole et de gaz.