(Actualisé tout du long, avec détails, contexte)

par Nandita Bose, Jarrett Renshaw et Jeff Mason

WASHINGTON, 22 juillet (Reuters) -

La vice-présidente américaine Kamala Harris s'apprête a lancer sa campagne pour l'élection présidentielle après

le retrait

de Joe Biden dimanche, alors qu'elle cherche à s'assurer le soutien des démocrates pour son investiture officielle en tant que candidate.

Les responsables de la campagne de la vice-présidente américaine Kamala Harris, ses alliés et ses partisans ont commencé à contacter des délégués pour obtenir leur soutien à sa nomination comme candidate à l'élection présidentielle avant la Convention nationale du parti démocrate en août, ont indiqué plusieurs sources.

Un tel soutien sera essentiel pour s'assurer que Kamala Harris soit désignée comme la remplaçante de Joe Biden dans la course à l'élection présidentielle du 5 novembre face à Donald Trump.

Selon plusieurs sources, ces appels, visant à bloquer l'émergence d'autres potentiels candidats démocrates, ont commencé presque immédiatement après que Joe Biden, 81 ans, s'est retiré de la course à la réélection après des semaines de doutes sur sa capacité à mener une seconde bataille contre Donald Trump pour la Maison blanche.

Environ 4.000 délégués démocrates, réunis à Chicago du 19 au 22 août, choisiront le candidat du parti pour l'élection du 5 novembre. La plupart d'entre eux se sont engagés en faveur de Joe Biden mais après l'annonce du désistement du président, ils sont désormais libres de leur engagement.

Si Joe Biden a appelé à soutenir Kamala Harris, rien ne dit que ses soutiens passés le suivront.

Kamala Harris a besoin d'obtenir le soutien de 1.969 des 3.936 délégués démocrates pour être investie officiellement lors de la convention démocrate le mois prochain.

Des groupes de défense du droit à l'avortement, l'une des causes défendues par Kamala Harris, ont contacté des délégués afin de plaider en faveur de la candidature de la vice-présidente.

Le bureau de la vice-présidence s'est refusé à tout commentaire.

Les présidents des partis démocrates au niveau des Etats ont soutenu dimanche la candidature de la vice-présidente à l'élection présidentielle lors d'un appel téléphonique, ont indiqué plusieurs participants.

Selon une source au fait de la question, Kamala Harris s'est entretenue avec le gouverneur de Pennsylvanie, et colistier potentiel, Josh Shapiro et avec le chef des démocrates de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, ainsi qu'avec Steven Horsford, le président du Caucus noir du Congrès, qui regroupe les élus afro-américains.

CONTRASTE

La candidature de

Kamala Harris

, une Américaine noire de 59 ans d'origine jamaïcaine et indienne et figure de la défense du droit à l'avortement, offrirait aux démocrates un contraste générationnel et culturel frappant avec le républicain Donald Trump.

En 248 ans d'histoire, les États-Unis n'ont toujours pas élu de femme à la présidence.

"Kamala Harris sera plus facile à battre que Joe Biden ne l'aurait été", a déclaré Donald Trump sur CNN peu après l'annonce du retrait du président américain.

Joe Biden, le président le plus âgé de l'histoire des Etats-Unis, a déclaré qu'il resterait en poste jusqu'à la fin de son mandat, le 20 janvier 2025, tout en soutenant la candidature de son actuelle vice-présidente.

Kamala Harris doit prononcer un discours sur la pelouse sud de la Maison blanche lundi à 15h30 GMT, à l'occasion d'un événement célébrant les équipes championnes de la NCAA.

MOINS DE QUATRE MOIS

Joe Biden est le premier président en exercice à se retirer de l'investiture de son parti depuis Lyndon B. Johnson en mars 1968, pendant la guerre du Vietnam.

Son retrait laisse à son remplaçant moins de quatre mois pour mener sa campagne.

D'éminents démocrates, y compris des concurrents potentiels de la vice-présidente tels que le gouverneur de Californie Gavin Newsom, ont immédiatement apporté leur soutien à Kamala Harris.

"Je suis honorée d'avoir le soutien du président, et mon intention est de mériter cette nomination" comme candidate du Parti démocrate, a réagi dimanche Kamala Harris, qui a déjà reçu le soutien de plusieurs personnalités démocrates.

Malgré ces soutiens initiaux, certains plaident pour que la convention démocrate, prévue du 19 au 22 août à Chicago, soit ouverte à d'autre candidats.

L'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et l'ancien président Barack Obama n'ont pas encore annoncé qui ils soutiendraient, bien qu'ils aient tous deux salué le travail Joe Biden.

Deux autres candidats potentiels à la candidature démocrate - la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer et le gouverneur du Kentucky Andy Beshear - n'ont pas mentionné la vice-présidente dans leurs déclarations après le retrait de Joe Biden.

Le président du Comité national démocrate, Jaime Harrison, a déclaré que le parti annoncerait bientôt les prochaines étapes du processus de nomination.

Le retrait de Joe Biden a remodelé la course à la Maison blanche déjà ébranlée à plusieurs reprises au cours du mois dernier, des doutes croissants sur la santé du président jusqu'à la tentative d'assassinat de Donald Trump la semaine dernière. (Reportage Nandita Bose, Jarrett Renshaw et Jeff Mason, avec la contribution de Steve Holland, Kanishka Singh, Leah Douglas, Susan Heavey, Tyler Clifford, Bo Erickson, Richard Cowan, David Morgan, Stephanie Kelly, Jasper Ward, rédigé par Frank McGurt ; version française Blandine Hénault et Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)