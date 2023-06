Donald Trump était accompagné de deux de ses avocats mardi lorsqu'il a comparu devant un tribunal de Miami et a plaidé non coupable d'accusations criminelles fédérales. Mais son équipe de défense continue d'évoluer après le départ d'au moins trois membres clés au cours des dernières semaines.

Les avocats Todd Blanche et Chris Kise ont accompagné l'ancien président lors de sa mise en accusation, quelques jours après que deux autres avocats ayant participé à la défense de M. Trump - Jim Trusty et John Rowley - ont démissionné à la suite de son inculpation. MM. Blanche et Kise ont tous deux indiqué lors de l'audience qu'ils continueraient à s'occuper de l'affaire de manière permanente.

Depuis son inculpation, M. Trump a également cherché à intégrer à son équipe un avocat de la défense basé en Floride, selon des sources au fait de ces conversations. Jusqu'à présent, aucun nom n'a été rendu public.

Lindsey Halligan, une avocate de Floride qui s'est principalement occupée d'affaires d'assurance, a également été impliquée dans l'affaire en tant qu'avocate de M. Trump. Elle ne s'est pas présentée au tribunal mardi.

Trump a plaidé non coupable mardi à des accusations criminelles selon lesquelles il a illégalement conservé des documents de sécurité nationale lorsqu'il a quitté ses fonctions et a menti aux fonctionnaires qui ont cherché à les décrocher. Il a été inculpé la semaine dernière.

M. Trump a accusé les procureurs de chercher à nuire à ses perspectives politiques.

M. Kise, ancien solliciteur général de Floride qui s'est principalement occupé d'affaires civiles, a été intégré à l'équipe de M. Trump l'année dernière, après la saisie par le FBI de documents classifiés conservés dans la propriété de M. Trump à Mar-a-Lago.

Il avait été tenu à l'écart de l'affaire, les médias ayant fait état de querelles intestines entre les avocats de M. Trump. Ces derniers mois, il s'est concentré sur la défense de M. Trump et de son entreprise dans le cadre d'une action civile intentée par le procureur général de l'État de New York.

M. Blanche, ancien procureur fédéral, a démissionné de son poste dans un grand cabinet d'avocats new-yorkais pour défendre M. Trump dans une affaire pénale distincte intentée par le procureur de Manhattan au sujet de paiements occultes à une star du porno avant l'élection de 2016.

Ces dernières semaines, M. Trump s'est efforcé de renforcer son équipe de défense alors que l'enquête sur les documents s'intensifiait. Deux avocats qui ont parlé à Reuters ont déclaré avoir refusé de représenter l'ancien président dans l'affaire des documents.

Trusty et Rowley ont pris la tête de la défense de M. Trump au cours des derniers mois, après que son avocat Evan Corcoran se soit récusé à la suite de l'ordonnance d'un juge fédéral l'obligeant à témoigner devant un grand jury chargé d'examiner les preuves de l'affaire.

Le témoignage et les notes de M. Corcoran, cités par les procureurs dans l'acte d'accusation, constituent un élément clé de la preuve apportée par le gouvernement que M. Trump a tenté de faire obstruction à la justice.

Quelques jours avant l'inculpation de M. Trump, MM. Trusty, Rowley et Halligan ont rencontré des représentants du ministère américain de la justice dans le cadre d'une ultime tentative d'éviter l'inculpation. Le jour où l'acte d'accusation a été révélé, ils ont brusquement annoncé leur démission de l'équipe juridique de M. Trump.

Un autre avocat de l'équipe de M. Trump, Tim Parlatore, a quitté ses fonctions en mai, invoquant des désaccords avec Boris Epshteyn, confident de M. Trump et ancien avocat d'affaires qui a conseillé l'ancien président dans le cadre de diverses enquêtes fédérales et d'État.

S'exprimant sur CNN, M. Parlatore a déclaré que M. Epshteyn "avait vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de nous bloquer - pour nous empêcher de faire ce que nous pouvions pour défendre le président".

M. Trump a eu du mal à trouver des avocats pour le représenter en partie parce que M. Epshteyn est considéré par de nombreux avocats de l'entourage de M. Trump comme manquant de jugement et d'expertise, selon une personne familière de la dynamique.

M. Epshteyn a renvoyé les questions à un porte-parole de M. Trump, qui n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le téléphone d'Epshteyn a été saisi par des enquêteurs fédéraux l'année dernière, et les autorités qui enquêtent sur les tentatives de Trump de se maintenir au pouvoir après l'élection présidentielle de 2020 ont demandé des informations à des témoins sur les communications avec Epshteyn, selon une source familière de la situation et des citations à comparaître précédemment vues par Reuters.

M. Epshteyn est également représenté par Me Blanche, selon quatre sources, ce qui pourrait compliquer la défense si M. Epshteyn est de nouveau mêlé à des enquêtes impliquant M. Trump.