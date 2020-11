L'équipe de gestion des investissements d'AGF remporte deux prix Lipper

TORONTO, 19 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (AGF) a le plaisir d’annoncer aujourd’hui que deux des fonds communs de placement qu’elle gère ont été récompensés par des prix Refinitiv Lipper 2020 au Canada :



Lauréat du prix Refinitiv Lipper 2020 au Canada – Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF (série OPC), meilleur fonds sur une période de 3 ans, catégorie « Actions américaines à petite et moyenne capitalisation »





Lauréat du prix Refinitiv Lipper 2020 au Canada – Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF (série OPC), meilleur fonds sur une période de 5 ans, catégorie « Actions américaines à petite et moyenne capitalisation »





Lauréat du prix Refinitiv Lipper 2020 au Canada – Fonds d’obligations mondiales convertibles AGF (série OPC), meilleur fonds sur une période de 3 ans, catégorie « Revenu fixe à rendement élevé »





Lauréat du prix Refinitiv Lipper 2020 au Canada – Fonds d’obligations mondiales convertibles AGF (série OPC), meilleur fonds sur une période de 5 ans, catégorie « Revenu fixe à rendement élevé »



Le Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF, série OPC, s’est distingué pour la deuxième année consécutive. L’objectif de ce fonds est d’obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne, en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés dotées d’un potentiel de croissance supérieur à la moyenne aux États-Unis.

L’objectif du Fonds d’obligations mondiales convertibles AGF, série OPC, est de procurer un rendement attrayant à long terme au moyen de revenus d’intérêts et de l’appréciation du capital. Il investit principalement dans des obligations mondiales convertibles d’émetteurs situés ou faisant affaire partout dans le monde.

« Nous sommes honorés de recevoir cette distinction par l’entremise des prix Refinitiv Lipper, a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements. Cette reconnaissance témoigne de notre méthode rigoureuse visant à procurer, de façon constante à nos clients, de solides rendements rajustés selon le risque. »

AU SUJET DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION AGF LIMITÉE

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de plus de 36 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d’un million d’investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet des prix Refinitiv Lipper

Les prix Refinitiv Lipper sont décernés chaque année. Ils récompensent les fonds (et les sociétés émettrices) qui ont fourni, de façon constante et remarquable, de solides rendements rajustés selon le risque, par rapport à leurs pairs. Les prix Refinitiv Lipper sont remis en fonction de la note « Lipper Leader » en matière de performances régulières, une mesure du rendement rajusté selon le risque qui est calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Pour chaque catégorie, les fonds situés dans la première tranche de 20 % sont désignés « Lipper Leaders » du point de vue des performances régulières et reçoivent une note de 5; les fonds situés dans la tranche de 20 % suivante obtiennent la note de 4; ceux de la tranche de 20 % du milieu obtiennent la note de 3; ceux de l'avant-dernière tranche de 20 % obtiennent la note de 2, et ceux situés dans la dernière tranche de 20 % obtiennent la note de 1. Les notes « Lipper Leader » changent tous les mois. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.lipperfundawards.com. Même si Refinitiv Lipper fournit les efforts nécessaires visant à s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des données fournies dans le présent document, cette exactitude n'est pas garantie par Refinitiv Lipper.

Fonds d’obligations mondiales convertibles AGF (série OPC) :

Le Fonds d’obligations mondiales convertibles AGF (série OPC) a obtenu un prix Refinitiv Lipper 2020 dans la catégorie « Revenu fixe à rendement élevé », pour les périodes de rendement de 3 et 5 ans terminées le 31 juillet 2020, respectivement sur un total de 57 et 49 fonds en compétition. Le Fonds a obtenu les notes « Lipper Leader » suivantes en matière de performances régulières, pour les périodes terminées le 31 juillet 2020 : s.o. (1 an), 5 (3 ans, sur 546 fonds), 5 (5 ans, sur 367 fonds), et s.o. (10 ans).

Le rendement du Fonds s'établit comme suit pour les périodes terminées le 31 octobre 2020 : 20,3 % (1 an), 9,6 % (3 ans), 8,2 % (5 ans), s.o. (10 ans), et 6,9 % (depuis la date de début du rendement, à savoir le 8 janvier 2015).

Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF (série OPC) :

Le Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF (série OPC) a obtenu un prix Refinitiv Lipper 2020 dans la catégorie « Actions américaines à petite et moyenne capitalisation », pour les périodes de rendement de 3 et 5 ans terminées le 31 juillet 2020, respectivement sur un total de 25 et 23 fonds en compétition. Le Fonds a obtenu les notes « Lipper Leader » suivantes en matière de performances régulières, pour les périodes terminées le 31 juillet 2020 : s.o. (1 an), 5 (3 ans, sur 445 fonds), 5 (5 ans, sur 293 fonds), et 2 (10 ans, sur 105 fonds).

Le rendement du Fonds s'établit comme suit pour les périodes terminées le 31octobre 2020 : 29,9 % (1 an), 18,5 % (3 ans), 15,1 % (5 ans), 14,5 % (10 ans), et 10,6 % (depuis la date de début du rendement, à savoir le 16 juin 1993).

Des commissions de vente, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

MC Le logo AGF et « Investis avec discipline » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service de communications de l’entreprise AGF

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com