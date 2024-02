L'administration Biden envoie cinq hauts fonctionnaires du Trésor américain à Pékin cette semaine pour des entretiens économiques qui porteront essentiellement sur les politiques "non commerciales" de la Chine qui augmentent la capacité industrielle excédentaire, a déclaré lundi un fonctionnaire du Trésor.

La délégation, dirigée par le sous-secrétaire au Trésor pour les affaires internationales Jay Shambaugh, prévoit d'avoir des conversations franches dans le cadre du groupe de travail économique États-Unis-Chine sur les subventions de Pékin qui encouragent la surproduction de biens qui menacent d'inonder les marchés mondiaux avec des importations à bas prix, a déclaré le fonctionnaire.

Il s'agit notamment des véhicules électriques, un secteur que l'administration Biden tente de développer aux États-Unis grâce à ses propres subventions fiscales.

Le groupe discutera des perspectives économiques des États-Unis et de la Chine, des régimes de contrôle des investissements pour la sécurité nationale dans les deux pays et des possibilités de coopération en matière de changement climatique et d'allègement de la dette des pays pauvres, a ajouté le fonctionnaire du Trésor.

L'accent mis sur les subventions industrielles de la Chine intervient alors que l'administration Biden poursuit l'examen des droits de douane américains imposés sur des centaines de milliards de dollars d'importations chinoises par l'ancien président Donald Trump.

La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, et d'autres hauts responsables de l'administration américaine ont demandé que les droits de douane punitifs, qui peuvent atteindre 25 %, soient réorientés vers des objectifs plus stratégiques.

M. Trump, qui devrait être le candidat républicain à l'élection présidentielle, a indiqué qu'il renforcerait encore les droits de douane s'il était élu, en appelant à la révocation du statut de nation la plus favorisée de la Chine, ce qui aurait pour effet d'augmenter la quasi-totalité des droits de douane sur les marchandises chinoises. M. Biden devrait adopter une approche ferme mais plus nuancée à l'égard de la Chine.

Cette réunion est la troisième depuis que Mme Yellen et son homologue chinois, le vice-premier ministre He Lifeng, ont créé le groupe et un groupe de travail financier parallèle en septembre.

Il s'agira de la première réunion à Pékin. Le groupe s'est réuni pour la dernière fois à San Francisco avant le sommet de novembre sur la coopération économique Asie-Pacifique, après une première réunion virtuelle.