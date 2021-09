L'équipe féminine de football afghane arrive au Pakistan

ISLAMABAD, 15 septembre (Reuters) - L'équipe féminine de football d'Afghanistan est arrivée au Pakistan voisin, a annoncé mardi le ministre de l'Information pakistanais, alors que des questions subsistent sur le statut des athlètes féminines sous le régime taliban.

"Nous accueillons l'équipe féminine de football d'Afghanistan, elle est arrivée à la frontière de Torkham en provenance d'Afghanistan", a déclaré Fawad Chaudhry, le ministre pakistanais de l'Information dans un tweet, ajoutant qu'elle a été reçue par un représentant de la Fédération pakistanaise de football.

Fawad Chaudhry n'a pas donné de détails sur le nombre de joueuses accueillies dans le pays et quels étaient leurs projets.

Lorsque les taliban étaient au pouvoir en Afghanistan il y a vingt ans, les filles n'étaient pas autorisées à aller à l'école et les femmes étaient interdites de travail et d'éducation. Elles n'avaient pas le droit de faire du sport et cette situation risque de perdurer sous le nouveau régime.

Un représentant des taliban a déclaré la semaine dernière à la chaîne australienne SBS qu'il ne pensait pas que les femmes seraient autorisées à jouer au cricket, car cela n'était "pas nécessaire" et contraire à l'islam.

"L'islam et l'émirat islamique n'autorisent pas les femmes à jouer au cricket ou à pratiquer le genre de sport où elles sont exposées", a déclaré Ahmadullah Wasiq, chef adjoint de la commission culturelle des talibans, cité par SBS.

Plusieurs joueuses de football, encore en activité ou non, ont fui le pays après la prise de pouvoir des taliban. L'ancienne capitaine de la sélection afghane, Khalida Popal, a par ailleurs exhorté les joueuses restées dans le pays à brûler leurs équipements sportifs et à supprimer leurs comptes des réseaux sociaux pour éviter les représailles des taliban.

La Fédération internationale de football (Fifa) a déclaré le mois dernier qu'elle travaillait à l'évacuation des joueurs encore présents en Afghanistan. (Reportage Charlotte Greenfield, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)