L'équipementier automobile allemand ZF Friedrichshafen se concentre sur la nécessité urgente de réduire sa dette en raison des taux d'intérêt élevés, a rapporté dimanche le journal allemand Handelsblatt.

"En 2023, nous devrons dépenser en intérêts un montant à trois chiffres inférieur à celui de l'année précédente", a déclaré Holger Klein, PDG de l'entreprise, au journal.

"Nous nous trouvons dans une phase de taux d'intérêt élevés, ce qui rend urgente la réduction de la dette", a-t-il ajouté.

L'année dernière, le groupe a atteint l'objectif d'un flux de trésorerie disponible compris entre 1 et 1,5 milliard d'euros (1,09 et 1,63 milliard de dollars) et d'une marge EBIT comprise entre 4,7 et 5,2 %, a déclaré M. Klein.

À la question de savoir si l'entreprise devra payer plus d'un demi-milliard d'euros d'intérêts pour l'exercice en cours, il a répondu : "En général, oui" : "Dans l'ensemble, oui".

M. Klein a confirmé que 12 000 emplois pourraient être supprimés au sein du groupe, mais il a précisé que cela se ferait de manière socialement responsable, ajoutant que même si davantage d'emplois devaient être supprimés d'ici à 2030, les licenciements obligatoires pourraient être évités.

Il a toutefois ajouté qu'une action rapide était essentielle pour s'attaquer aux sites déficitaires.

Alors que le secteur automobile allemand est confronté au coût initial élevé du passage aux véhicules électriques et au ralentissement de la demande lié à la faiblesse de l'économie, ZF Friedrichshafen étudie des options pour sa division "airbags", y compris une vente et une introduction en bourse totale ou partielle.

M. Klein a déclaré qu'il continuerait à séparer la division des airbags du reste de l'entreprise, mais qu'une vente n'était pas indispensable.

"La division rapporte beaucoup d'argent à ZF et notre flux de trésorerie est suffisant même sans vente", a-t-il déclaré.

(1 dollar = 0,9215 euro)